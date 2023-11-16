找無牌業者處理廢油泥 鬍鬚張中央廚房副廠長50萬交保

調查人員搜索扣押抽取廢油泥車輛 。（記者王定傳翻攝）

2023/11/16 16:37

〔記者王定傳／新北報導〕調查局新北市調查處查出，十成環保工程有限公司承包國內知名文創餐旅集團旗下百貨美食街的廚餘油脂截油槽清理工程，竟轉包給不具廢棄物貯存、清除、處理資格的廠商清運；另，知名魯肉飯業者鬍鬚張位於新北市五股區的中央廚房，竟也委託不具有清除、處理許可資格業者處理，檢調昨兵分10路發動搜索，約談15名業者到案，聲押禁見1業者獲准，其他人10萬元至50萬元不等金額交保，其中，鬍鬚張中央工廠洪姓副廠長以50萬元交保。

檢調調查，百貨美食街、餐飲及食品製造業者，每日營業均會產生大量油菜渣及高濃度廢油泥，依規定須設置油脂截油槽，將油脂殘渣過濾截流在除油室，再由具合法資格及專業設備的環保業者經常抽取清除，以避免油污及惡臭污染環境。

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檢調獲報，十成環保公司劉姓負責人、蔡姓業務等人知道美食街所產生的油菜渣、廢油泥等廢棄物清除、處理應取得主管機關許可，竟轉包予不具廢棄物貯存、清除、處理資格的信成衛生工程行、東泰順實業有限公司北區分公司負責人及快通衛生工程行等廠商清運；另外，中央廚房位於新北市五股區的鬍鬚張魯肉飯，也將廢油泥交由信成衛生工程行處理。

檢調調查，這些業者伺機在大台北地區偏僻街道，把廢油泥、油菜渣等廢棄物，直接插管排入路旁水溝或下水道，或以水肥名義排入污水處理廠，嚴重污染環境並獲取暴利。

檢調調查，依照目前市場行情，食品廢油泥清除、處理費用為每公噸3萬元，一般水肥投肥費用則為83.5元；上述業者無論是直接排入道路排水溝、下水道，抑或以水肥名義排肥，均可獲得高額利潤。

檢調昨兵分10路發動搜索，約談15名業者到案，查扣犯罪工具水肥車計10輛，檢方複訊後聲押羈押快通衛生工程行童姓負責人獲准，鬍鬚張洪姓副廠長50萬元交保、其他被告10萬元至50萬不等金額交保。

據了解，除鬍鬚張外，幾乎大台北地區大型百貨美食街、餐飲、量販店及飯店皆為本案業者的客戶；經初步過濾，僅其中3家美食街及1家食品業者，自2020年迄今遭非法清運的廢油泥即達800公噸，不法獲利達3500萬元以上。目前大量高濃度廢油泥仍去向不明，且涉案廠商眾多，新北市調查處刻正持續擴大偵辦溯源。

調查人員稽查食品業者廢油泥設備。（記者王定傳翻攝）

業者非法清運百貨業廢油泥。（記者王定傳翻攝）

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