冷氣砸死政大女大生案首開庭 工人認罪、冷氣行老闆否認犯行

金耀冷凍空調公司負責人劉智輾（圖右一）在律師陪同下出庭。（記者王定傳攝）

2023/11/16 15:38

〔記者王定傳／新北報導〕今年7月20日中午新北市板橋發生冷氣砸死人意外，政治大學21歲黃姓女大生在新埔捷運站外的公車亭，慘遭路旁大樓17樓從天而降的冷氣機砸中身亡；檢方調查，金耀冷凍空調公司負責人劉智輾，為節省人力經費，明知工人李建邦缺乏安裝直立式窗型冷氣的經驗與專業知識，仍輕率任由李施作，李男亦未按說明書步驟施工，依過失致死罪嫌起訴2人，並以劉男不思悔改，建請從重量刑，新北地院今開庭，李認罪，劉否認犯行，全案將由審查庭移由審理庭審理。

今日庭訊時，李建邦坦承犯行，劉智輾則否認犯行，並稱對本案憾事，內心亦感到煎熬，希望能與家屬和解；死者胞姊則在律師謝智潔陪同下出庭，謝智潔表示，家屬無法接受劉智輾否認犯行，且黃女當時正值青春年華，卻因對方疏失而喪失寶貴生命，其父母悲痛萬分，無法接受和解，若對方有具體方案，再聯繫她討論。

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死者黃女當天與胞姊從八里住處欲至新店的駕訓班學開汽車，在新埔捷運站外的公車亭換搭公車時，慘遭天外飛來的冷氣機砸中死亡，警方查出是一旁大樓17樓的王姓房客找工人裝冷氣，李男施作時不慎所致。

檢方調查，李男與劉男簽立宅配安裝合約書，論件計酬，當日前往安裝三洋直立式窗型冷氣，但李沒有安裝這種冷氣的經驗，又因夥伴離職，未依行規由兩人施作，自己獨自施工。

檢方調查，李男誤認該機型「包材尺寸」與「安裝尺寸」的差別，也未詳閱安裝說明書，還臨時打電話向劉男求助表示不會裝、請教如何裝，未按步驟施工，更未設置防止脫落機制，致使冷氣墜樓。李男認罪，劉男不認罪，辯稱他與李男有簽約，發包由李男承攬，事故與他無關，不願負責。

檢方認為，劉男明知李男欠缺安裝經驗，卻仍為節省成本，任由李輕率施工，李致電求助時，仍未命令他停工或派人協助，也有過失，將2人起訴，並以劉男事後卸責、不思悔改，建請法官從重量刑。

冷氣工李建邦今獨自出庭。（記者王定傳攝）

今年7月新北市板橋發生冷氣砸死政大女事件，圖為意外現場。（資料照）

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