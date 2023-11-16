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首頁　>　社會

又是光電利益惹禍！台南北門爆槍擊 雙方7人到案

台南市刑大大隊長林宏昇（中）、學甲分局長劉全福（左）、分局偵查隊長劉智豪（右）說明北門槍擊案。（記者楊金城攝）

台南市刑大大隊長林宏昇（中）、學甲分局長劉全福（左）、分局偵查隊長劉智豪（右）說明北門槍擊案。（記者楊金城攝）

2023/11/16 13:05

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門區永隆里金稜宮前昨晚（15日）發生槍擊案，學甲警分局和台南市刑警大隊組成專案小組漏夜偵辦，截至今天中午已帶回雙方7人到案，初步調查，又是光電基樁工程利益引發衝突，涉案槍手仍逃逸，全案持續追查中。

這起槍擊案疑兩方人馬衝突，發生駁火，有名黑衣男掏出手槍還擊，現場至少傳出9聲槍響，學甲警分局今天（16日）凌晨1點多獲報趕到現場蒐證，找不到彈殼，也無人受傷，現場疑被清理過，好像沒發生槍戰，案情詭異，警方展開偵辦。

警方漏夜調閱路口監視器畫追查，鎖定黃姓、吳姓等可能涉案人士，因學甲去年選前發生88槍槍擊案，現在又臨總統、立委選舉，台南地檢署已指派檢察官指揮偵辦。台南市警察局局長廖宗山也要求刑大、學甲分局全力偵辦釐清案情。

台南市刑警大隊大隊長林宏昇說，初步了解，槍擊案發與光電的基樁工程生意糾紛有關，專案小組在北門、學甲、將軍已逮捕6男、1女共7人到案。

警方調查，黃姓與吳姓因光電工程結怨，雙方昨晚約在北門金稜宮前談判，黃姓找來王姓等人開了6、7輛車前來，吳姓父子等一方至少5人已有「準備」，待黃姓一方到場，有名黑衣人就朝黃姓一方方向連開9槍，黃姓人馬立即駕車逃離。目前看來是單方開槍，槍手是誰還在釐清中。

台南北門區永隆里金稜宮前15日晚間發生槍擊案，有民眾拍到黑衣人（左）開槍畫面。（警方提供）

台南北門區永隆里金稜宮前15日晚間發生槍擊案，有民眾拍到黑衣人（左）開槍畫面。（警方提供）

台南北門區永隆里金稜宮前15日晚間發生槍擊案，警方現場蒐證。（警方提供）

台南北門區永隆里金稜宮前15日晚間發生槍擊案，警方現場蒐證。（警方提供）

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