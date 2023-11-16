新北警推交通違規簡訊便民服務 受理成案馬上簡訊通知

新北市府推出交通違規簡訊便民服務，相關違規案件受理成案後就會馬上簡訊通知。（新北市警察局提供）

2023/11/16 12:18

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市警察局交通大隊指出，市府2018年7月1日推出交通違規簡訊便民服務，民眾可至市府警察局交通違規便民服務網，利用手機號碼驗證申請會員，若有違規遭檢舉受理成案，系統就會馬上簡訊通知該車輛預先登錄手機，但實際是否舉發仍以舉發單為準。

交大表示，該簡訊服務以車輛在新北市區道路上，遭民眾經警察局交通違規檢舉系統檢舉、固定式照相桿及科技執法成案的案件為主，當檢舉人上傳違規資料，固定桿照相案件受理成案後，即發送訊息通知該車預先登錄的手機號碼，實際是否舉發仍以收受舉發單為準確。

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交大指出，成功申請加入會員登入後，在完成「車輛綁定」且查核資料無誤後，即可使用「違規照片查詢」、「我的違規」、「簡訊通知服務」服務，其中「我的違規」功能可查詢到車輛綁定成功近3年內且最近查詢日20筆違規資料。

交大提醒，今年6月30日道路交通管理處罰條例新修正，針對汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速40公里，處1萬2000元以上3萬6000元以下罰鍰、記違規點數3點，並吊扣該汽車牌照6個月及施以道路交通安全講習，處罰已經加重；駕駛人應遵守交通法規，保護自身及他人行車安全。

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