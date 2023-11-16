女騎士逆向行駛挨罰 提告要求傳喚檢舉達人踢鐵板

許女要求傳喚檢舉達人給她質問，台中高等行政法院卻認為錄影畫面無變造，沒有傳喚的必要。（記者張瑞楨攝）

2023/11/16 11:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓女子騎機車逆向行駛，被檢舉達人錄影舉發，警方裁罰900元，許女不服而提起行政訴訟，她主張警方依賴民眾檢舉，將導致行政怠惰，也引起社會鄰里不安，她要求傳訊檢舉達人到法庭，接受她的質問，法官卻認為，檢舉錄影並無變造，沒必要傳喚檢舉達人，另外，許女也不否認違規，據此裁定駁回許女之訴，全案確定。

判決書指出，許姓女子於2020年3月6日上午騎機車於台中市區，因「不依規定駛入來車道」（俗稱逆向）違規，被民眾檢舉，台中市政府警察局第一分局依違反道路交通管理處罰條例開罰900元，並記違規點數1點，許女不服而向台中地方法院提起訴訟，今年（2023年）被駁回後，許女再向台中高等法院提起行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

許女主張，民眾檢舉違規，違背憲法的比例原則，現在政府取締交通違規的技術能力已大幅提升，無須借助民眾檢舉，檢舉人刻意鑽營法律文字，衍生社會、鄰里不安，民眾檢舉交通違規，加深行政怠惰，她要求質問檢舉民眾，或檢視檢舉器材，請求傳訊檢舉民眾到庭。

法官則認為，台中地院於今年5月審理時，當庭勘驗警方提供的採證光碟，許女確實有穿越檢舉民眾前方的黃色網狀線，沿雙黃實線逆向行駛等違規行為，一審判決許女敗訴並無違誤。

至於傳喚檢舉民眾，以及民眾檢舉違反憲法的比例原則等主張，法官認為，一審已經詳細論述，民眾檢舉的採證影片影像，畫面連續且清晰，場景、光影、色澤均屬正常而自然呈現，無移花接木或偽造、變造，影像應為真實，足以證明許女違規屬實，且許女也不爭執違規事實，應無傳訊檢舉民眾的必要，法官強調，道路交通狀況瞬息萬變，現實上確實有對交通安全危害性高，卻不易由警察實施取締的違規行為，認為應維持民眾檢舉制度的必要，道交條例於去年1月修正時，已就民眾可檢舉的項目重新檢討修正，因此法令並無違比例原則，據此駁回許女之訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法