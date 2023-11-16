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首頁　>　社會

台中夫妻設8處礦場竊電7683萬元！電線燒熔險危及補習班

檢警進入廠房內，發現挖礦機正高速運轉中，電源都是私接電路竊取電力。（警方提供）

檢警進入廠房內，發現挖礦機正高速運轉中，電源都是私接電路竊取電力。（警方提供）

2023/11/16 11:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台電公司今年3月間發現，台中石岡區一間工廠用電不正常，台中地檢署5月指揮警方會同台電，查獲黃姓男子、鄭姓夫妻等4人設於台中市的8處比特幣礦場，這1年多來涉嫌竊取達7683萬餘元（1170萬度），不法所得逾8000萬元，檢警查扣黃男名下現金與存款1550萬餘元與兩棟房地產，並發現兩處挖礦場因長期高溫高速運轉，電線接近燒熔，其中一處還是在美語補習班樓下，今依攜帶兇器竊取電能罪起訴4人，並聲明針對態度惡劣的鄭姓夫妻從重量刑。

中檢指出，偵辦黃姓男子（實際經營者，44歲）與鄭姓男子（金主，50歲）及妻子蘇姓女子（48歲）等4人，經營大型比特幣礦場竊電集團案件，今天偵查終結，本案是警政署刑事警察局偵查第六大隊於今年3月間，會同台電人員，查獲黃男設於中市石岡區與沙鹿區的比特幣礦場涉嫌竊電後，懷疑是集團性犯罪，報請中檢指揮擴大偵辦，中檢於今年7至9月，發動6波搜索、拘提行動，逮捕上述4人，以及承租廠房的周姓人頭，共計搜索8處比特幣礦區，分別位於台中市石岡、沙鹿、南區、中區、大里、北區、中區、西屯區。

檢警查扣近700台挖礦機，並清查出鄭男等人竊電金額高達7683萬餘元，檢警並查扣黃男名下財產，包括現金1331萬餘元、存款219萬元、汽車1輛，以及名下位於新北市汐止區的房地產2棟，查扣蘇女現金50萬元、存款165萬元、汽車2輛等財產。

中檢今天依攜帶兇器竊取電能罪，起訴黃男與鄭姓夫妻共4人，並聲請宣告沒收不法所得（變賣比特幣）共8000多萬元，至於人頭周男，則依幫助犯起訴，中檢強調，請法院考量這些人選定的竊電礦場地點中，犯嫌私接線路，供給大量比特幣礦機挖礦，高負載造成多組電匣線路接頭已有燒熔情形，其中2礦場，電線已接近燒熔，其一礦場樓上為營業中的美語補習班，另一礦場樓下是營業中的火鍋店，稍一不慎即發生火警，將造成重大公共危險及使社會大眾、年幼學童受生命危險，且鄭姓夫妻犯後態度惡劣，惡性實在非輕，聲明針對鄭姓夫妻從重量刑。

檢警共查扣700台挖礦機。（警方提供）

檢警共查扣700台挖礦機。（警方提供）

警方破壞鐵皮屋，進入挖礦場查緝竊電。（警方提供）

警方破壞鐵皮屋，進入挖礦場查緝竊電。（警方提供）

警方破壞鐵皮屋，進入挖礦場查緝竊電。（警方提供）

警方破壞鐵皮屋，進入挖礦場查緝竊電。（警方提供）

檢警查扣涉案人的財產現金。（警方提供）

檢警查扣涉案人的財產現金。（警方提供）

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