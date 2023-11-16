失算？2德人攀登合歡北、西峰兼溯合歡溪結果受困求援

單攻合歡北峰、合歡西峰加沿合歡溪回小風口，救難人員認為難度太大，別輕易嘗試。（南投縣消防局提供）

2023/11/16 08:48

〔記者佟振國／南投報導〕2名德國籍登山客，昨天（15日）上午從合歡山小風口入山，攀登合歡北峰及合歡西峰，當天下午再溯合歡溪返回原點下山，當晚卻在溯溪過程驚覺水勢太大進退不得，南投縣消防局接獲報案，連同太魯閣國家公園、神鷹山區搜救隊前往救援，今天凌晨1點接觸受困山友，於凌晨4點30分將人平安帶下山，結束一場虛驚。

南投縣消防局表示，2名德籍登山客，昨天上午10點多騎機車至台14甲線合歡山小風口的合歡北峰登山口入山，攀登合歡北峰及合歡西峰，預計當天下午5點下至翠華村華崗部落，之後再摸黑沿著合歡溪溯溪而上，最後返回小風口下山。

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2人在溯溪過程中發現合歡溪的水勢太大，加上入夜視線不佳與高山低溫襲人，無法繼續前進與後撤，只好報案求援，消防局調派仁愛消防分隊3人，連同太管處1人與保7總隊第9大隊各人及神鷹山區搜救隊5人，總計10名救難人員漏夜從華崗部落沿合歡溪谷而上救援。

今天凌晨1點多救援人員找到受困的德籍人士，還好2人沒有明顯外傷，仍能行動，決定由原路下山，凌晨4點多抵達華崗部落，再由太管處人員協助載回小風口牽機車自行下山，結束救援任務。

但據救援人員表示，一般由小風口入山攀登合歡北峰、合歡西峰，再原路返回小風口，難度已經不小，這2人選擇從合歡西峰下至華崗，又沿合歡溪走回小風口，難度更大，因此少有單攻的登山客會採取此行程，可能時間沒有掌握到位或行程延誤，加上合歡溪水勢太大而受困。

合歡溪水勢變大，且夜間視線不良，登山客進退不得向外求援。（南投縣消防局提供）

2名德籍登山客昨晚受困合歡溪谷，救難人員漏夜冒險救援。（南投縣消防局提供）

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