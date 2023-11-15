引水人為小三設局與元配「假離婚」 法官判離婚無效原因曝

引水人騙妻子假離婚，離婚後女方才知丈夫有新歡，憤而打官司，南投地院判離婚無效，情境照。（資料照）

2023/11/15 19:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕月薪高達百萬元的引水人，佯稱欠債不想連累妻小，說服妻子與他「假離婚」，並由小姨子等人當證人辦離婚，離婚後妻子收到先生變更保險受益人通知，才知受益人是丈夫的小三，憤而打官司要求判決離婚無效。不過2名證人均稱，該夫妻告知因法律問題辦離婚，而女方也說若是合意離婚，她怎可能淨身出戶，南投地院法官近日判決離婚無效。

南投縣黃姓男子是月薪百萬元的引水人，去年告訴妻子被追債，怕追債人威脅妻子的人身安全，遊說兩人辦理假離婚，生活一切如常，黃妻於是請自己的妹妹及外甥女當證人，告知是因法律問題辦理離婚，但夫妻關係和生活不變。

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離婚後兩個月，黃男仍如過去生活習慣，固定去南部上班，隔幾天放假返家，夫妻也會約在外碰面、帶家人上餐館，並以LINE討論房貸、先人風水問題。

不料黃妻今年2月收到先生保單受益人變更通知，發現受益人更改為不認識的女子，並發現多張丈夫與該女子的親密互動照片，經逼問，黃男才坦承欲與該女同居，才以他遭地下錢莊追債，騙妻子辦理離婚。

黃妻提起離婚無效的民事告訴，並強調，2名證人並未親見或親聞兩造合意離婚，且以先生月薪百萬元的高收入，若真要離婚，她怎可能沒有就贍養費、剩餘財產協議狀態下，就輕率簽訂離婚協議書，淨身出戶。

黃男辯稱，妻子婚後長期羅織名目向其索討金錢，更多次揚言傷害自己性命進行情緒勒索，他日夜擔心受怕，不堪其擾，早存有與原告離婚之意，兩人也的確商討多次要離婚，但為了小孩，一直到大女兒滿18歲才合意離婚。

擔任兩人離婚證人的黃妻妹妹和外甥女，在法庭表示，黃男和妻子都說是因法律問題才必須辦離婚，一切沒有改變，兩人才會簽名蓋章。

南投地院法官認為，證人必須親見、親聞夫妻雙方均有離婚之真意及合意，並簽名於書面上，倘未依該法定方式則兩願離婚即屬無效。事實上2名證人並未跟黃姓夫妻確認是否具有離婚的真意。

此外，黃姓夫妻離婚書的內容，僅就離婚及未成年子女親權為約定，就夫妻財產及債務之歸屬、剩餘財產差額分配、未成年子女扶養費用等，都未為任何約定，依兩人經濟及財務狀況，不可能談離婚時不協議兩造財產、債務及剩餘財產差額分配。黃妻請求離婚無效有理，應予准許，

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