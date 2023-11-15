讀研究所有什麼用！碩士畢業2個月找嘸頭路 媽媽反應激烈

男網友碩士畢業後花2個月找工作，卻被媽媽嗆「讀研究所有什麼用？」；示意圖。（資料照）

2023/11/15 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名應屆碩士畢業生在論壇Dcard上發文，表示自己自從9月畢業後就開始找工作，10月時因考慮職涯規劃，所以婉拒多間公司的工作邀約，沒想到媽媽竟傳訊向弟弟抱怨原PO不去工作，怒嗆「那讀研究所有什麼用？」，貼文曝光後引發網友熱議。

網友在《Dcard》發文表示，9月初拿到碩士畢業證書，之後就回桃園和媽媽一起住，而自己也開始瘋狂投履歷找工作，因為和媽媽個性不合，所以在家中基本上都是自己過自己，不會跟媽媽對話，而10月左右原PO收到2、3間公司通知面試，但因為考慮到職涯規劃，暫時婉拒，打算在等待看看有沒有更好的工作。

請繼續往下閱讀...

在原PO到處投履歷找工作時，原PO的媽媽竟傳訊息和弟弟抱怨他都不去工作，「真的有點擔心他像爸一樣，不工作，我看他這樣每天過得有什意義？那讀研究所有什麼用？」，原PO為此說出自己的想法，認為「第一份工作很重要，所以自己花時間謹慎選擇，想從事的領域以及有關往後職涯」，然後反問自己母親「我才剛畢業一個多月，有必要這樣咄咄逼人？這種個性的媽媽，到底對人生有什麼幫助」。

貼文吸引大批網友留言，「因為父母巴不得你趕快開始養他們啊」、「她過不去的坎是他印象中另一半都不工作，因此投射在你身上」、「如果沒有跟家裡拿錢，慢慢選當然是沒問題啊」、「立場不同，不用講太多」、「我第一份工作面試了整整半年」、「貶低別人，成就自己的人很多，只是不巧她是你媽而已」。

後續原PO的弟弟也出面補充回應，媽媽覺得哥哥的生活不正常，「反正他工作不工作的事，只有他自己去計劃干涉」，不料原PO弟弟跟媽媽講解科技業求職生態後，媽媽竟說已經更換家裡門鎖，要他轉告哥哥不要再回家，在訊息中說道「從此以後，他過他的，我過我的，我會當沒有這個小孩，之後，我老了，生或死都跟哥沒關係，也不會再跟哥有任何聯絡」，令不少網友直呼「太控制了吧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法