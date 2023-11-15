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第9波安居緝毒逮4100人 陳建仁慰勉

行政院長陳建仁視察慰勉「第9波安居緝毒專案」成果。（記者姚岳宏攝）

行政院長陳建仁視察慰勉「第9波安居緝毒專案」成果。（記者姚岳宏攝）

2023/11/15 16:14

〔記者姚岳宏／台北報導〕行政院「新世代反毒策略行動綱領2.0」統籌，台灣高等檢察署指揮國內6大緝毒系統，今年9月11日至10月10日執行「第9波安居緝毒專案」，本次專案在6大緝毒系統通力合作下，共查獲毒品犯嫌4100人，毒品2857.7公斤及其他各式毒品，為展現政府打擊素品決心，行政院長陳建仁親自主持安居緝毒成果記者會，慰勉檢、警、調、憲、海巡及關務機關第一線緝毒人員，並宣示政府對於打擊毒品毫不手軟。

陳建仁表示，販毒是萬國公罪，行政院自2017年5月提出「新世代反毒策略」及行動綱領，以4年為期，強調以「人」為中心追緝毒品源頭，致力消弭毒品的存在，先投入100億元經費，獲致相當成果，再檢討精進提出「新世代反毒策略2.0」，加碼投入150億元經費，以「溯毒、追人、斷金流」等「斷絕毒三流」為反毒總目標，要全面禁絕毒品，使民眾安居樂業。

陳建仁指出，近來發生多起知名網紅、吸食大麻的案例，由於大麻在年輕人及青少年群間流行的歪風，他也請各緝毒機關全力遏止，加強查緝，並強化吸食大麻危害的宣導。他也期許透過醫療、家庭支持及規律生活等，協助毒品施用者復歸家庭及社會，更加鞏固台灣的社會安全體系。

高檢署表示，此次專案期間所逮4100人，其中製造運輸販賣毒品733人，羈押被告197人，另外，毒品查獲量2857.7公斤、查扣大麻1232株、混合式毒品咖啡包3萬8045包、破獲製毒工廠38座，查扣犯罪所得現金新台幣1267萬7551元、車輛23台、3C類產品824隻，正向上溯源。

其中刑事局偵破利用散裝貨輪運毒的葉嫌等8人運毒集團，起出安非他命1公噸201公斤、K他命119.9公斤、現金新台幣515萬元、美金5萬元、運毒貨輪1艘及車輛2台等證物，這也是台灣史上最大宗安非他命走私毒品案，及時攔阻鉅量毒品流入市面。

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刑事局三大隊長張文源向陳建仁說明緝毒成果。（記者姚岳宏攝）

刑事局三大隊長張文源向陳建仁說明緝毒成果。（記者姚岳宏攝）

陳建仁感謝高檢署統合檢、警、調、憲兵、海巡及關務等6大系統聯合緝毒。（記者姚岳宏攝）

陳建仁感謝高檢署統合檢、警、調、憲兵、海巡及關務等6大系統聯合緝毒。（記者姚岳宏攝）

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