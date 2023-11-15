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影像曝光！男子找不到皮包怒耍「醉拳」 1打51防撞桿結果慘了

謝姓男子酒後找不到錢包，竟破壞大村火車站前51根防撞桿。（民眾提供）

謝姓男子酒後找不到錢包，竟破壞大村火車站前51根防撞桿。（民眾提供）

2023/11/15 15:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化謝姓男子飲酒後找不到皮包，竟心生不爽，破壞大村火車站前51根防撞桿，謝男使出「醉拳」，一下出拳、一下腳踢，甚至抱摔擒拿，展現功夫將防撞桿通通撂倒才離去，事後大村鄉公所提告毀損，謝男酒醒後才知釀禍，提出2萬2950元賠償並自行修復完成，公所才撤回告訴。

該起事件發生在今年10月12日凌晨2點多，謝男以「1打51」的兇猛影片也曝光，他赤裸上身，一手拿著上衣披在肩膀上，大搖大擺走入防撞桿陣裡，他先連續出腳，踢倒4至5根防撞桿，接著出拳，但不幸被絆倒，謝男借力使力用出鎖喉技將其擺平，接著謝男站起來走出防撞桿陣，過一秒又衝進去繼續挑戰，大戰1分多鐘後見防撞桿均無法反抗才離去。

警方獲報後循線找到謝男，謝男（51歲）酒醒後才知鑄下大錯，警方表示，據謝男供稱因為皮包掉在車站內，一時找不到皮包，才憤而徒手毀損，訊後依《刑法》第354條之毀棄損壞罪逮捕，並移送偵辦。

大村鄉公所表示，謝男得知闖下大禍並深感悔悟，允諾一定賠償損失，因他具有工程相關背景，事後也完整修復遭破壞的防撞桿，並提出2萬2950元賠償和解，公所因此撤回毀棄損壞的告訴。

謝姓男子酒後破壞大村火車站前51根防撞桿，謝男使出「醉拳」，一下出拳、一下腳踢，甚至抱摔擒拿，將防撞桿撂倒。（民眾提供）

謝姓男子酒後破壞大村火車站前51根防撞桿，謝男使出「醉拳」，一下出拳、一下腳踢，甚至抱摔擒拿，將防撞桿撂倒。（民眾提供）

大村火車站前有51根防撞桿，莫名遭謝姓民眾破壞。（民眾提供）

大村火車站前有51根防撞桿，莫名遭謝姓民眾破壞。（民眾提供）

大村鄉公所前51根防撞桿已修復完成。（民眾提供）

大村鄉公所前51根防撞桿已修復完成。（民眾提供）

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