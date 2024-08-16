竹北虐嬰托嬰中心母集團也在台中開幼兒園 教局稽查結果曝

竹北某托嬰中心的教育集團在台中市也有設立幼兒園，市議員周永鴻要求市府稽查。（資料照）

2024/08/16 20:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新竹縣竹北托嬰中心爆虐嬰，民進黨台中市議員周永鴻說，道禾教育集團在台中也有開立幼兒園與實驗小學，他要求教育局應儘速安排稽查，確認教學及照顧場域監視器的狀況。

台中市教育局說，市府已於8月15日到同連鎖機構的幼兒園稽查，經查，教保服務人員及負責人定期填報正向管教策略自我檢核表及巡堂紀錄表，留有紀錄；另外，監視器依規保存14天。

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周永鴻指出，竹北某托嬰中心被家長指控疑似虐嬰，而縣府介入調查調閱監視器後，發現孩子被照護者綁在椅子上不給水喝、辱罵甚至抹髒尿布在臉上等離譜情事。

周永鴻指出，有家長向他表達擔憂，因為事發的教育集團在台中市雖然沒有托嬰中心，但有開立幼兒園與實驗小學；要求教育局應儘速安排稽查。他指出，同一個教育集團所經營的教育機構，不能因為在新竹縣有發生事件，台中這邊就不加關心，儘速安排稽查才能讓家長安心。

周永鴻也要求教育局確認幼兒園和實驗小學的監視器拍攝角度以及留檔情形，監視器畫面在發生疑似兒虐及不當管教事件中，對於釐清事件非常重要。

教育局說，同一機構在台中市尚有依「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」設立的實驗教育機構，辦理期程及教育階段為112到114學年度國小教育階段，現屬該機構暑假期間，目前未接獲有師對生不當對待情事。

教育局說，已提醒該幼兒園及實驗教育機構，應持續督導老師以正向管教方式輔導學生，營造友善、關愛及安全的學習環境，教育局也將持續不定期稽查，維護幼兒權益。

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