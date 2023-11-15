攻堅片！ 竹聯幫弘仁會中部插旗 民宅變毒品發貨中心遭警瓦解

警方攻堅毒窟逮人。（警方提供）

2023/11/15 14:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑警大隊今天表示，原以北部為主要活動範圍的竹聯幫弘仁會，近期南下中部插旗，並以彰化地區一處民宅做為毒品發貨中心，由成員擔任小蜜蜂販毒後繳回不法所得集中管理，今年9月間出動特警攻堅瓦解，帶回許姓兄弟檔等涉案6人，訊後依毒品罪嫌送辦，除繼續溯源也擴大調查其他不法。

台中市刑大偵三隊日前接獲線報，彰化地區一間透天民宅出入份子複雜，疑似有小蜜蜂定期定時繳交販賣毒品獲利所得，為杜絕毒品蔓延，立即成立專案小組深入追查，發現竟是竹聯幫弘仁會成員插旗中部的販毒據點，鎖定為首的25歲、24歲許姓兄弟檔涉嫌重大，報請彰化地檢署指揮偵辦。

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經查，該犯罪集團有分工明確的組織結構，時常更換使用車輛販賣毒品，且行事作風謹慎小心，於警方蒐證期間，多次更換租屋住所，經長期蒐證後見時機成熟，協請台中市保安大隊特勤中隊支援攻堅瓦解，一舉逮捕許姓兄弟檔等涉案6人，其中一名25歲陳姓成員當街被警方攔截時，一度以為是黑吃黑抗拒，直到警方表明身分才束手就擒。

警方共查扣4輛轎車、現金72.2萬元、K他命、卡西酮、K盤等相關涉案證物，訊後全案依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦，警方也將持續追查向上溯源，切斷供毒管道及向下刨根。

台中市刑大提醒民眾，販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。毒品影響社會、家庭及個人深遠，吸食毒品不僅影響個人健康，威脅性命，且易衍生出暴力、竊盜、槍支犯罪等治安問題，對家庭與社會都是沉重負擔，切勿以身試法。

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警方當街逮人起出販毒所得及毒品。（警方提供）

警方查扣的證物。（警方提供）

警方將許姓兄弟等涉案6人送辦。（警方提供）

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