貨車載運醬油轉彎掉滿地影響交通 警開罰司機
2023/11/15 09:49
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名朱姓物流公司外包司機今天駕車載運醬油等物，行經楠梓區楠陽、朝新路口，因車輛側門插銷未確實上鎖，轉彎時不慎將車載醬油等物，散落快、慢車道影響交通，警方通知物流公司及清潔隊花了1小時清除完成，才恢復交通順暢，警方依法開罰3000元至1萬8000元。
楠梓警分局今天清晨5時許接獲民眾報案，稱楠梓區楠陽、朝新路口有貨車載運大量貨物，散落於楠陽路快、慢車道，警方據報到場處理，發現橄欖油、剝皮辣椒、罐裝醬油等散落一地。
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警方調查，朱姓男子（68歲）是物流公司外包業者，今駕車行經楠陽、朝新路口，因車輛側門插銷未確實上鎖，轉彎時不慎將車載貨物散落一地。
現場罐裝醬油等物，散落快、慢車道影響交通，警方通知物流公司及清潔隊花了1小時清除完成，才恢復交通順暢。
警方表示，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，開罰3000元至1萬8000元。
楠梓警分局呼籲民眾，貨車載運貨物時要注意覆蓋及固定，勿有滲漏、飛散、脫落、掉落的情形，以維護用路人安全。