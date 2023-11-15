「黃金大亨」涂誠文搞失蹤 地下通匯案判3年8月

有「黃金大亨」稱號的涂誠文被檢方通緝，高院更一審今將涂另涉地下通匯案判3年8月。（記者楊國文攝）

2023/11/15 09:54

〔記者楊國文／台北報導〕台北市睿森銀樓、騰峰貴金屬負責人涂誠文，在業界有「黃金大亨」、「洗錢教父」封號，台北地檢署本月1日針對涂與虛擬貨幣交易所「幣竟公司」負責人張于庭等人涉及地下通匯、洗錢案發動搜索，但涂卻不見蹤影，前天被檢方發佈通緝，而涂另涉地下通匯案，高等法院去年依銀行法判他5年徒刑，並限制出境、出海至今，高院更一審今天改判涂3年8月，涂一如預期未出庭，行蹤成謎，同案被告鄧女3年2月。可上訴。

涂誠文另案被北檢通緝，如同有百億身價的國寶集團總裁朱國榮因潛逃而遭高院通緝的翻版，備受矚目，據悉，目前涂尚無出境紀錄，人可能還在國內。

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涂誠文是被控夥同鄧姓女子，從2018年10月起，涉嫌與兩個非法匯兌集團共同經營非法國外匯兌業務，涉非法洗錢金額一千多萬元，被台北地檢署依銀行法起訴，不過，台北地院認定罪證不足，2021年10月判涂、鄧均無罪。

北檢不服，提起上訴，高等法院審理時，涂指稱從事黃金買賣，否認有非法經營匯兌、洗錢犯行，他指示鄧前往飯店等地收取出售黃金的貨款，並非地下匯兌；鄧女表示原本是UBER司機，涂某次搭車後要雇用她收錢，她才答應幫忙，前往收取款項，像她2018年10月接獲涂指示到某舞廳收錢被搶，2019年2月涂指示到她信義區一家酒店收錢卻被詐騙，但她未從事地下匯兌。

高院審理認為涂2人是以買賣黃金交易的假象，掩飾非法匯兌犯罪，去年5月25日撤銷涂、鄧2人無罪判決，依銀行法改判涂5年、鄧4年徒刑，並立即將涂限制出境、出海；上訴後，經最高法院撤銷發回高院更一審。

高院更一審審理時認為涂涉犯銀行法犯罪嫌疑重大、且有逃亡之虞，裁定自今年9月25日起，延長限制出境、出海8個月。

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