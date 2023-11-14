王梅英掌台北地院、許仕楓接新北地院 司法院人審會通過

新北地院院長王梅英將接任有「天下第一院」之稱的台北地方法院院長。（資料照）

2023/11/14 20:02

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院14日召開112年第8次人事審議委員會，決議調派新北地院院長王梅英為台北地院法官；花蓮地院院長許仕楓為新北地院院長；高等法院調最高法院辦理審判事務法官蕭胤瑮為花蓮地院院長。派令12月18日生效。

北院院長黃國忠12月18日調任懲戒法院法官，人審會14日決議由王梅英接掌北院。王梅英是台大法律系畢業、德國慕尼黑大學碩士，司法官學院29期結業，曾任司法行政廳長，統籌司改國是會議，並修正法院組織法，創設統一法律見解的「大法庭」，減少判決歧異的亂象，解決司法「判決如月亮，初一十五不一樣」亂象。

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要接王梅英的許仕楓，曾任法官協會理事長，司訓所27期結業，曾任少年家事廳副廳長，以敢言著稱。

除了3個院長人事案，人審會14日另通過屏東地院候補法官林政斌為台南地院候補法官；新北地院試署法官薛巧翊試署服務成績經審查及格；新竹地院候補法官黃世誠、王怡蓁等2人候補服務成績審查及格。

同意發給台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官高維駿稅務類型專業法官證明書；新北地院法官吳幸娥、士林地院法官林銘宏等2人勞動類型專業法官證明書；台北地院法官林禎瑩刑事智慧財產類型專業法官證明書；桃園地院法官林曉芳家事類型專業法官證明書。

花蓮地院院長許仕楓將接任新北地院院長。（資料照）

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