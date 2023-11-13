一條龍博弈集團全年賭金破9億 主嫌哭窮：獲利還沒極大化

警方出動維安特勤警力攻堅。（警方提供）

2023/11/13 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕曾在博奕網站工作的徐姓男子，看準商機自立門戶後籌組「玖天娛樂城」博弈集團，採客服、水房、系統機房「一條龍」模式經營，刑事局中部打擊犯罪中心陸續展開兩波查緝，共查獲徐男等42人，緊急聲請扣押的不法資金及房產價值近2600萬元，訊後依營利賭博等罪嫌移送法辦。

其中負責開發、維護軟體的工程師機房分藏匿台北市中山區高級商辦大樓內，掛名科技公司掩人耳目，轉帳水房、客服機房則藏匿於新北市三重區2處民宅內，負責幫賭客出金、入金及解答，提供賭客所需服務，組織分工綿密並分部門管理各自運作，就是為避免同時遭查獲，估計一年賭金達9億元。

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徐男警詢時雖坦認經營博奕網站，但哭窮強調「仍在調整營運模式，還在賠錢」、「獲利還沒極大化就被抓了」，訊後全案依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦；刑事局呼籲，透過網路或電子設備等方式賭博財物者涉犯刑法第266條，除涉及刑責也將造成財產損失，另於國內從事博弈工作，涉犯刑法賭博罪及洗錢防制法等罪，求職過程應特別謹慎留意。

刑事局中打第三隊長楊承璋今天指出，該隊去年6月接獲線報，前往新北市破獲博弈網站「玖天娛樂城」的5人叩客機房，查出該網站提供體育賽事、百家樂、彩票等多款賭博遊戲，並利用FB、IG、LINE等社群軟體散布廣告，吸引賭客至超商購買點數或以網路銀行轉帳、匯款等方式入金，再由後台人員將金錢轉成點數，提供賭客下注對賭。

未料該網站被抄後仍持續營運，為斬斷源頭報請新北地檢署檢察官吳秉林指揮偵辦，與台北市、新北市、台中市及嘉義市等地警方共組專案小組，經長時間蒐證完備，今年9月4日動員維安特勤警力，執行第二波打擊行動，兵分多路同步查緝，擴大偵破同集團旗下系統開發維護機房、洗錢轉帳水房及客服機房，再查獲36歲徐姓主嫌等37人到案。

警方同時查扣電腦螢幕、主機、手機等證物，另為追查不法所得，緊急聲請裁定扣押涉案人帳戶不法資金82萬元，以及市價2500萬元的房產；經查，該集團為了「獲利極大化」，採「一條龍」方式經營，除了博弈網的叩客機房外，還成立轉帳水房、客服機房及系統工程師機房。

警方進入機房搜索。（警方提供）

警方進入機房搜索。（警方提供）

警方查扣電腦螢幕、主機、手機等證物。（警方提供）

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

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