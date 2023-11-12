花蓮暗夜大火1高中生喪命 疑返火場拿手機報案葬身火海

花蓮縣吉安鄉今天凌晨發生一起火警造成一人死亡，消防火調及警方鑑識人員今早進入調查起火原因。（記者王錦義攝）

2023/11/12 12:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，由於強風加現場許多易燃物，大火一發不可收拾並延燒8戶，造成1死3傷，另外有20多名附近住戶順利逃生，疑似起火戶內有名高中生疑為拿手機報案在2樓逃生不及命喪火窟，消防人員今早進入現場進行火災調查中。

被消防人員救出的56歲江姓屋主及83歲老父親目前在醫院觀察中，家屬也都在醫院陪伴。據了解，原本56歲江姓屋主跟一對兒女往屋頂逃生，但後來18歲江姓高中生跑回去拿手機報案求救，但通話到一半就失去聯繫，最後被發現在二樓通往陽台的地方，由於陽台鐵窗上鎖，研判是逃生無門而受難。

請繼續往下閱讀...

縣府社會處、吉安鄉公所等相關單位今早也到現場關心受災戶，縣府社會處指出，目前把其他受災戶14人安置在附近民宿，對於罹難者家庭將會進行後續的急難救助及慰問。

花蓮縣消防局指出，今日凌晨00點19分接獲報案，於吉安鄉南海三街35巷34號發生火災，消防局派遣花蓮，吉安，仁里，美崙及特搜車組，出勤人員共計19車35人，現場為二層樓RC建築物，到達時34號已全面燃燒。

救災人員到達後立即人命搜救及火災搶救，並將受困人員共計4名救出，其中1名OHCA，其餘傷者均送往慈濟醫院救治，另外附近7戶有21人自行逃生。

現場經確認燃燒共計8戶，其中4戶有裝設住宅用火警警報器，燃燒面積為450平方公尺，財產待估，起火原因也待火災調查人員調查。

由於今天花蓮東北季風強烈，消防人員到現場已經全面燃燒並延燒鄰戶，立即布多條水線，其中有名報案者說他受困在34號房子的2樓，但通話到一半就斷線無法聯繫上，消防員因此背空氣瓶進入屋內搶救，在32號屋頂發現2名被濃煙嗆傷的一男一女，為56歲江姓屋主及其25歲女兒，之後又在42號發現一名也是遭濃煙嗆傷的張姓男子，消防人員一共救出3人送醫。

大火約在半小時後受到控制，消防人員逐戶、逐間搜索，在34號2樓發現疑似報案但逃生不及的18歲江姓高中生，但已經沒有生命跡象，現場拉起封鎖線將交由警方進行死因調查。附近鄰居說，江姓少年就讀花蓮高中三年級，平常跟父母、阿公阿嬤住一起，是很認真乖巧用功唸書的小孩，江父跟姊姊被消防員救出，媽媽這幾天則是去中國參加親族婚禮不在家，江姓屋主為花蓮退休警察。

附近鄰居說，他們0點多先聞到很濃的燒焦味，於是到外面查看，發現隔壁34號的一樓車庫燒起來，於是趕快向34號敲門叫人，住在一樓的江姓阿公、阿嬤趕緊從後面逃出，但一直哭喊孫子還在裡面，由於一樓車庫停一輛汽車、4輛機車，現場很快的就陷入全面燃燒。

花蓮縣吉安鄉今天凌晨發生一起火警造成一人死亡，消防火調及警方鑑識人員今早進入調查起火原因。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉今天凌晨發生一起火警造成一人死亡，消防火調及警方鑑識人員今早進入調查起火原因。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉今天凌晨發生一起火警造成一人死亡，消防火調及警方鑑識人員今早進入調查起火原因。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法