11/11今彩539頭獎開出4注！獎落雙北、台南

今晚（11月11日）開獎的第112000270期今彩539頭獎開出4注；第112000270期雙贏彩頭獎摃龜。

2023/11/11 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月11日）開獎的第112000270期今彩539頭獎開出4注，分別由新北市中和區南華路17號1樓「金錢旺彩券行」、新北市樹林區佳園路1段41巷12號「永聖彩券行」、台南市永康區塩行里中正北路90號1樓「福星彩券行」及台北市萬華區漢中街169號「錢多多彩券行」開出；第112000270期雙贏彩頭獎則摃龜。

第112000270期今彩539中獎號碼為「17、31、33、34、35」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎255注中獎，每注可得2萬元；參獎6526注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9542注中獎，每注可得50元。

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第112000270期雙贏彩中獎號碼為「05、07、08、12、14、15、18、19、20、21、23、24。」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎107注中獎，每注可得500元；肆獎1227注中獎，每注可得100元。

第112000270期39樂合彩中獎號碼為「17、31、33、34、35」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合364注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬852注中獎，每注可得1125元。

第112000270期3星彩中獎號碼為「845」，正彩27注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000270期4星彩中獎號碼為「4468」，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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