狼父12小時內性侵2稚女 逼穿情趣內衣下場曝

狼父性侵2名女兒，基隆地院依成年人故意對少年犯強制性交罪判7年4月徒刑。（資料照）

2023/11/11 23:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕阿明（化名）被控趁女友回娘家，12小時內輪流性侵16歲大女兒與15歲二女兒，還逼女兒穿情趣內衣褲，再持電動按摩棒性侵。基隆地院合議庭認為，阿明性侵2女，戕害2人身心甚鉅，犯罪情節嚴重，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判阿明7年4月徒刑。

判決指出，阿明與前妻育有四個女兒與一個兒子；離婚後與賴姓女友同居。前年12月間，阿明趁賴女返回娘家後，隔天清晨5時，把當時僅16歲的大女兒搖醒叫到他房間內，命大女兒脫下全身衣服，阿明以棉被蓋住大女兒頭部對其性侵。

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上午11時許，阿明又把大女兒叫進他房間，要求換上情趣內衣，邊性侵邊用電動按摩棒，再強迫大女兒為他口交。

下午，阿明改叫當時僅15歲的二女兒替他按摩身體，強迫二女兒為他口交，隨後邊性侵邊用電動按摩棒。

大女兒見二妹從父親房間返回臥室，追問之下才知二妹也遭性侵；2人當晚離家躲避，之後在賴女協助下報警，警方在阿明房間查扣電動按摩棒、情趣內衣褲等物，阿明犯行才曝光。

法院審理時，阿明否認犯行，但檢警在按摩棒等處採到相關DNA，合議庭痛斥阿明為人父親，本應保護女兒，竟為滿足一己私慾，性侵僅16大女兒，與15歲二女兒，造成2女終生身心受創，惡性重大，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判阿明7年4月徒刑，可上訴。

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