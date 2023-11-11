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粗工一年3犯酒駕 這些原因讓法官撤銷處罰

陸姓粗工一年3犯酒駕，南檢覺得他難矯正，不過法官認為，他酒測值沒很高，雖有兩次被查到，都沒有發生事故，現在還在接受酒癮治療，有改過自新的可能性，撤銷檢方處罰。 （記者王捷攝）

陸姓粗工一年3犯酒駕，南檢覺得他難矯正，不過法官認為，他酒測值沒很高，雖有兩次被查到，都沒有發生事故，現在還在接受酒癮治療，有改過自新的可能性，撤銷檢方處罰。 （記者王捷攝）

2023/11/11 06:54

〔記者王捷／台南報導〕陸姓粗工一年3度酒駕，南檢覺得他難矯正，不准易科罰金、勞役，要他去服刑，但陸男說要照顧祖母、撫養有身心障礙的子女，希望法官網開一面。法官認為，雖然陸男3犯酒駕，但他酒測值沒很高，有兩次被查到，都沒有發生事故，現在還在接受酒癮治療，有改過自新的可能性，所以撤銷處罰。

陸男去年6月喝了保力達藥酒後開車追撞前車，被判2個月徒刑，同年7月又被警方攔下酒測，也是判2個月徒刑，到了今年4月，陸男的車牌被註銷，被警方攔下酒測，這次他又酒駕了，判3個月刑期；檢方認為他一年內連犯3次酒駕，符合刑法41條的規定，屬於難矯正的人，所以這次不准他易科罰金、勞役，要讓他去服刑。

針對「難矯正」的定義，高檢署在2013年曾研議一套標準，在去年2月修訂新標準，大約是三個條件，第一是酒駕累犯第3次或以上、第二是酒測值超標，對公共安全有具體危險、最後則是個案情節重大，例如酒駕併有重大妨害公務等，如果三犯的情形又可以易科罰金，為求慎重，必須請檢察長審核。

因此，法官認為，不是所有酒駕3犯都視為難以矯正，而且陸男的酒測值大概都在0.30毫克左右，除了第一次追撞外，都未引發交通事故，表示他的行為對公共安全的實際危害相對較低，另外陸男正在接受酒癮治療，且承擔家庭主要經濟責任，這些因素表明陸男有改過自新的可能性。

儘管陸男符合酒駕3犯標準，但法官考慮到他的酒測值、未引發重大公共安全危害、正在進行戒酒治療及家庭責任等具體情況，認為他不屬於「難矯正」的人，也認為檢察官在不准易科罰金或易服社會勞動時，需要更全面考慮整體情況，最後裁定撤銷檢方的處分。

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