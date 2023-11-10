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蘭嶼漁船奇幻漂流！小犬期間失蹤繞半個台灣到雲林 改坐車回家

台東縣蘭嶼鄉漁船「開元6號」小犬颱風期間從開元漁港漂流出港失蹤，昨天下午在雲林五條港西方5.1浬附近海域被發現。（海巡署提供）

台東縣蘭嶼鄉漁船「開元6號」小犬颱風期間從開元漁港漂流出港失蹤，昨天下午在雲林五條港西方5.1浬附近海域被發現。（海巡署提供）

2023/11/10 17:57

〔記者林旻臻／雲林報導〕小犬颱風期間，台東縣蘭嶼鄉漁船「開元6號」10月5日從開元漁港漂流出港失蹤，時隔1個多月，昨天（9日）下午在雲林縣五條港西方5.1浬附近海域被發現。為避免影響麥寮工業港船隻進出，海巡署第五巡防區指揮部聯繫船主同意，在當地漁民協助下，將「開元6號」拖帶到萡仔寮漁港，評估以陸運送回台東。

將軍籍「立吉勝3」船長昨天下午4點左右通報，航經雲林五條港西方5.1浬，有一艘漁船疑似受損，船上無人，請海巡署協處。海巡署第五巡防區指揮部立即通報布袋海巡隊巡防艇趕往現場，確認漁船是10月5日小犬颱風期間漂流出開元漁港失蹤的「開元6號」，船頭有受損情形且半沉。

海巡署考量東北季風到來，天候海象逐漸轉差，而「開元6號」船在麥寮工業港航道上載浮載沉，恐影響船隻進出，經聯繫船主同意，將船拖帶到安全水域，由當地友好漁民「二頭號」蔡船長及「振泰號」吳船長拖帶進萡仔寮漁港。

船隻進港後，海巡署署人員動用抽水機抽掉船內積水，漁港現場施工廠商弘勝興公司見狀主動支援抽水機，船主謝先生事後也向海巡署表達感謝。

第五巡防區呼籲，若民眾於海上及岸際發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打 118免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入救援。

蘭嶼漁船「開元6號」小犬颱風期間從蘭嶼（紅圈）開元漁港漂流出港「失蹤」，昨天下午竟在雲林五條港（標記處）西方5.1浬附近海域被發現繞了半個台灣。（擷取自Google Maps）

蘭嶼漁船「開元6號」小犬颱風期間從蘭嶼（紅圈）開元漁港漂流出港「失蹤」，昨天下午竟在雲林五條港（標記處）西方5.1浬附近海域被發現繞了半個台灣。（擷取自Google Maps）

海巡署第五巡防區指揮部在雲林漁民協助下，將漂流漁船「開元6號」拖帶到萡仔寮漁港。（海巡署提供）

海巡署第五巡防區指揮部在雲林漁民協助下，將漂流漁船「開元6號」拖帶到萡仔寮漁港。（海巡署提供）

海巡署中部分署副分署長吳金河（右）感謝「二頭號」蔡船長（左）協助拖帶。（海巡署提供）

海巡署中部分署副分署長吳金河（右）感謝「二頭號」蔡船長（左）協助拖帶。（海巡署提供）

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