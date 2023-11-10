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少算「貴族醫院」土地面積害資本額受損 大安地政事務所要賠千萬

台北市中山醫院（中山醫療社團法人）外觀。（資料照）

台北市中山醫院（中山醫療社團法人）外觀。（資料照）

2023/11/10 17:27

〔記者溫于德／台北報導〕幫貴婦接生出名的台北市貴族醫院「中山醫院」，後來已改設中山醫療社團法人，日前發現登記土地面積短少28平方公尺（8.47坪），導致中山醫療社團法人的資本額受到損害，決定訴請國賠，台北地院指台北市大安地政事務所計算有誤，判賠中山醫療社團法人1588萬餘元。

中山醫療社團法人主張，2008年因辦理地主用其應有部分抵繳增資股款，資本額因而提高為5億2963萬餘元、持有土地1371平方公尺。

但大安地政事務所於2021年逕行更正，面積登記為1343平方公尺，相較原本登記面積短少28平方公尺，導致中山醫療社團法人的資本額受到損害，決定依當期公告土地現值每平方公尺57萬9000元計算，要大安地政事務所賠償1558萬6274元。

大安地政事務所解釋，台北市政府地政處測量大隊1977年辦理地籍圖重測時，面積計算錯誤，不是大安地政事務所的錯，拒絕賠償。

北院說明，測量大隊1977年重測地籍圖時因計算土地面積有誤，而大安地政事務所未能舉證面積短少的原因，能規責於中山醫療社團法人，因此大安地政事務所負有賠償責任，決定如數判賠中山醫療社團法人1558萬6274元。可上訴。

中山醫院以婦產科著名，連勝文的妻子蔡依珊、藝人賈靜雯、陶晶瑩、李蒨蓉都曾在該醫院生產。

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