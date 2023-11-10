鑽Uber Eats漏洞 外送員設空頭餐廳騙走800萬

陳男南下台中躲藏，遭警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

2023/11/10 16:44

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲陳姓男子在擔任Uber Eats外送員及業務專員期間，透過「現金付款取消訂單」、「變更受款銀行帳戶」等方式，詐騙公司及數家餐廳800多萬元，Uber Eats察覺有異報案，北市文山二分局警方前天逮捕陳男及其妻子，全案依偽造文書、詐欺及妨害電腦使用等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並建請聲押。

警方調查，陳男於2019年開始擔任Uber Eats外送員，他設立了一間空頭餐廳，並自導自演自己向自己的空頭餐廳下單，並且選擇現金付款，下單後再取消訂單，使得系統判斷餐廳出餐卻損失，Uber Eats公司便會先賠償訂餐金額給餐廳，等Uber Eats公司要向顧客取款時就關閉顧客帳號，以此手法陳男在數年間，前後設立6家空頭餐廳，假冒訂單數千筆，詐走Uber Eats公司570萬元後離職，Uber Eats公司渾然未覺。

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陳男食髓知味，前年再度應徵Uber Eats，此次他應徵業務專員，利用職務之便，將不少餐廳的受款帳號直接竄改成自己的銀行帳號，詐取267萬餘元，但此次手法太過粗糙，不久後Uber Eats公司察覺有異，禁止他更改帳號，他才驚覺東窗事發，於是南下台中躲藏。

Uber Eats報案後，警方透過金流及IP位址鎖定陳男涉有重嫌，前天前往台中逮捕陳男，因陳男妻子有幫陳男使用人頭訂餐，因此一併帶回偵辦，訊後依涉嫌偽造文書、詐欺及妨害電腦使用等罪嫌，移送台北地檢署。

Uber Eats表示，目前平台相關查核作業已在去年全面升級，此後將不會有類似情況發生，請合作夥伴安心。

陳男犯罪手法。（記者鄭景議翻攝）

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