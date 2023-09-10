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首頁　>　社會

驚悚！台中Uber闖紅燈撞Uber Eats 外送員噴飛命危

發生事故路口。（圖由民眾提供）

發生事故路口。（圖由民眾提供）

2023/09/10 11:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區今天凌晨發生驚悚車禍，一輛Uber多元計程車行經路口時疑闖紅燈，直接撞上另輛Uber Eats機車，因撞擊力道猛烈，外送員當場噴飛空翻後重摔在地，一度失去生命跡象，經緊急送醫雖恢復心跳但仍有生命危險，目前持續搶救中，而肇因及責任歸屬由警方調查釐清中。

這起事故發生在今天凌晨1時49分，39歲謝姓男子當時駕駛Uber多元計程車，由大昌街沿公益路外車道往精誠路方向行駛，擔任Uber Eats外送員的38歲吳姓男子，則是騎車由大墩12街沿東興路外側車道往大業路方向行駛，雙方在東興路與公益口路口發生碰撞。

根據相關路口監視器顯示，當時公益路車道的交通號誌為紅燈，但謝男未減速通過路口時，直接撞上沿東興路綠燈直行的吳男，因撞擊力道猛烈，吳男連人帶機車噴飛，當場在空中翻滾多圈後重摔在地，謝男車子也衝到對向車道，右前車頭嚴重毀損，現場汽機車零件散落一地，令人怵目驚心。

而吳男頭、手、腳多處受傷，當場失去生命跡象，經緊急送往中國醫藥大學附設醫院救護，雖已恢復心跳但因傷重仍有生命危險，目前持續搶救中，謝男未受傷，警方表示，兩造經酒測均無飲酒反應，初判因謝男闖紅燈釀禍，全案除依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。

警方也呼籲用路人駕車行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍發生。

吳男的機車受損。（圖由民眾提供）

吳男的機車受損。（圖由民眾提供）

謝男車子的右前車頭也嚴重撞毀。（圖由民眾提供）

謝男車子的右前車頭也嚴重撞毀。（圖由民眾提供）

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