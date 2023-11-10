恐嚇立委林淑芬「清空彈匣」 外送員判刑2個月

立委林淑芬。（資料照）

2023/11/10 16:43

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓外送員今年7月惡意在外送平台「LALAMOVE」下單，要求外送員「取槍」，到新北市蘆洲區立委林淑芬服務處「清空彈匣」，他被逮後坦承犯行，聲稱只是惡作劇，對浪費社會資源感到很抱歉。新北地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判處郭男2個月徒刑，可上訴。

檢方調查，7月24日上午9點左右，郭男在住處使用「LALAMOVE」開訂單，內容是「拿一把槍立委服務處開槍，必須清空彈匣，接單成功會訊息物品箱密碼，裡面會有槍及運費」，附上空氣槍照片，指定外送地點為新北蘆洲立委林淑芬服務處。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，訂單成立後，郭男把訂單發布到外送平台「LALAMOVE」群組內，有外送員看到後，截圖轉貼到各LINE群組及社群網站論壇，林淑芬的助理因此報警處理。

警方獲報展開追查，藉由科技偵查手段迅速查出來源，當天上午11點左右逮捕郭男，發現他竟也是LALAMOVE外送員；他辯稱是惡作劇，警詢後依法送辦，新北地檢署原本諭令郭男3萬元交保，後因籌不出錢，改為2萬交保。

偵辦時，郭男坦承犯行，「我沒有特別的黨派支持，空氣槍是以前迷上生存遊戲時買的，我只是在惡作劇，因此浪費了社會資源感到很抱歉」。檢方調查後依恐嚇危害安全罪嫌起訴，請法院沒收犯案工具空氣槍、BB彈與手機。

法官審酌郭男無故以上述手法恐嚇林淑芬及其服務處工作人員，犯罪動機、目的、手段均無可取，所為應予非難，且未能與被害者和解，依恐嚇危安罪判刑2個月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法