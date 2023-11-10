持有13把手槍、963發子彈 「槍天堂」老闆判刑8年

新北地院。（資料照）

2023/11/10 09:14

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重區模型槍店「槍天堂有限公司」負責人呂子玄，因持有非制式手槍13枝、具有殺傷力子彈963顆被警方抓包，新北地院合議庭審酌呂男犯後矢口否認犯行，未見悔悟之心，所為對社會治安危害非輕，惡性重大，依違反槍砲彈藥刀械管制條例中的「非法持有非制式手槍」罪，判處呂男8年徒刑，併科罰金36萬元，可上訴。

檢警去年獲報呂男疑似持有並有改造槍枝行為，遂於1月26日發動搜索，分別在槍天堂店址、呂男住處、汽車上，扣到非制式手槍13枝、具殺傷力子彈963顆。

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檢方調查後依未經許可製造具有殺傷力改造手槍、非法持有非制式手槍等罪嫌起訴呂男；審理時，呂男辯稱是國中學弟寄放，以為是玩具槍，一直到被查扣才知道有殺傷力。

但合議庭認為，呂男偵查時自白持有寄藏槍枝、子彈，審理時又改口辯稱，未能辨別具殺傷力、以為是玩具槍，說法前後不一，他又是專業人員，依其專業，在檢視後不可能分辨不出槍、彈具殺傷力，其所辯顯與常情相悖，且他當初若非早知槍、彈具殺傷力，怎又會把槍、彈分3處藏放，避免追查，加上他所稱的學弟已否認此事，判定有罪。

合議庭斥責呂男犯後矢口否認犯行，未見悔悟之心，且其身為相關行業商店經營者，未恪守法律，竟持有具殺傷力非制式手槍13枝、具殺傷力子彈高達963顆，對社會治安危害非輕，惡性情節均屬重大，不宜輕縱；至於呂男被控製造改造手槍部分，合議庭則認為證據不足。

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