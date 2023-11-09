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首頁　>　社會

宜蘭砂石車半月奪3命！蘇澳撞死情侶 疑新澳隧道案同業者車輛

蘇澳鎮蘇濱路二段與自強路口今天發生砂石車撞機車事故，造成騎士與後座女友慘死。（警方提供）

蘇澳鎮蘇濱路二段與自強路口今天發生砂石車撞機車事故，造成騎士與後座女友慘死。（警方提供）

2023/11/09 23:30

相關新聞連結：
宜蘭砂石車轉彎撞雙載機車 情侶上班途中共赴黃泉

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路二段及自強路口，今天（9日）發生砂石車撞死一對機車情侶交通事故，肇事砂石車與10月24日導致1死11傷的蘇花路廊新澳隧道連環撞釀禍砂石車，疑為同家貨運業者的車輛，半個多月奪走3條人命。

今天上午8點15分，47歲陳姓男子騎機車載41歲林姓女友上班途中，遭35噸重砂石車撞上輾過，林女當場慘死，陳男送醫不治，砂石車66歲周姓司機、陳姓騎士酒測值0，排除酒後肇事，周男被依過失致死罪函送地檢署偵辦。

據了解，周男駕駛的砂石車，與10月24日新澳隧道肇事砂石車，分屬不同名稱貨運公司所有，但2家公司登記在宜蘭市相同地址，業者也是同一人，應是同家業者所屬車輛。

新澳隧道的連環車禍，蔣姓男子駕駛的砂石車涉嫌超速追撞前方車輛，共有17輛車撞成一團，釀成1死11人輕重傷，貨運公司許姓業者與蔣姓駕駛發表致歉聲明，承諾負責所有傷亡賠償，徹底檢討管理團隊，不料，事隔半個多月，公司所屬砂石車再度闖禍，一對情侶慘死輪下。

車禍現場血跡斑斑。（警方提供）

車禍現場血跡斑斑。（警方提供）

蘇澳鎮蘇濱路二段與自強路口車禍（見圖），肇事砂石車疑與新澳隧道釀禍砂石車，屬於同家貨運業者的車輛。（讀者提供）

蘇澳鎮蘇濱路二段與自強路口車禍（見圖），肇事砂石車疑與新澳隧道釀禍砂石車，屬於同家貨運業者的車輛。（讀者提供）

新澳隧道10月24日發生17車連環撞，釀1死11傷。（資料照，宜蘭縣消防局提供）

新澳隧道10月24日發生17車連環撞，釀1死11傷。（資料照，宜蘭縣消防局提供）

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