太平山遊覽車翻覆 司機稱煞車失靈20萬交保

太平山遊覽車翻覆案，郭姓司機獲20萬元交保，他面對媒體詢問時不發一語。（圖由讀者提供）

2023/11/06 14:15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭太平山遊覽車翻覆案，檢察官今天召開臨時偵查庭，涉嫌肇事郭姓司機供稱煞車失靈釀禍，因犯一般過失致死罪，訊後諭知20萬元交保，車禍原因仍在後續調查。

桃園市八德區環保志工昨天搭遊覽車到宜蘭太平山出遊，下午3點多下山途中車子翻覆，車上有郭姓司機、導遊、40名乘客，合計42人，根據宜蘭縣政府衛生局今天最新統計，有40人受傷就醫，其中70歲郭姓婦人傷重不治，5人在加護病房、7人住院、3人轉院，其他24人已經出院。

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宜蘭地檢署檢察官郭欣怡上午到羅東博愛醫院太平間相驗郭姓婦人遺體，認定她因車禍撞擊胸部，導致氣血胸死亡。事發當時，郭婦77歲鄭姓丈夫坐在隔壁位置，兩人被送到不同醫院急救，鄭男經過手術後在羅東聖母醫院加護病房觀察，還不知道已跟妻子天人永隔。

相驗結束後，郭欣怡轉往羅東警分局成功派出所召開臨時偵查庭，郭姓司機庭訊時堅稱煞車失靈所致，訊後獲20萬元交保，郭男走出派出所，面對媒體詢問不發一語，在警方護送下搭警車離去。

發生車禍的遊覽車連夜被拖到三星警分局停車場暫置，出車禍時往右邊側翻，右側車身受損嚴重，國家運輸安全調查委員會（運安會）偕同檢警啟動調查。

肇事的遊覽車連夜被拖到三星警分局停車場暫置，由運安會偕同檢警調查事故原因。（記者江志雄攝）

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