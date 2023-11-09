4毒犯持泰達幣買波蘭「毒郵票」近千張被查扣

新興毒品麥角二乙胺（LSD）常用郵票夾帶，而有毒郵票之稱，但警方這次查獲的是圖畫紙，並非郵票。（警方提供）

2023/11/09 15:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子等4人涉嫌用虛擬貨幣泰達幣，向遠在波蘭的賣家購買毒郵票，再經由郵寄至台灣，李男等人再以每張300至1100元價格，販售這些沾黏二級毒品麥角二乙胺（俗稱啟靈藥，LSD）的毒郵票，暴利最高將近17倍，刑事警察局電信偵查大隊第二隊等單位歷時5個多月偵辦，拘提4人並查扣毒郵票952張、大麻與二級毒品毒咖啡包95包等證物，依毒品危害防制條例法辦，中檢裁定各10萬元不等交保。

根據刑事局的毒品預防網站資訊，麥角二乙胺（LSD、 Lysergide、Lysergic acid diethylamide），又稱啟靈藥或搖腳丸、一粒沙、方糖等，外觀是白色結晶體，可作成膠囊、藥錠、液態等型態，性狀是無色、無味，常將之融於液體，滴在吸墨紙、方糖、郵票等物作為傳遞媒介，也能作成注射劑或雪茄，是一種屬於幻覺劑的毒品。

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該網站指出，此毒品對人類有效劑量為20微克（μg，百萬分之一公克），半致死劑量為12毫克（mg），劑量很小就會有迷幻效果，具有生理毒性與心理毒性，前者包括瞳孔放大，體溫、心跳及血壓上升、口乾、震顫、噁心、嘔吐、頭痛等，後者則是判斷力混淆、失去方向感及脫離現實感、錯覺及幻覺，感覺異常，出現焦慮、恐慌、胡言亂語、精神分裂症等暴力行為，過量會引發致命毒性，包括抽搐、昏迷，呼吸系統衰竭與死亡。

刑事警察局電信偵查大隊員警於今年5月間執行網路巡邏，發現李男等人涉嫌販賣毒品，報請台中地檢署檢察官李濂指揮偵辦，進一步發現李男等人涉嫌走私運輸與販賣第二級毒品麥角二乙胺的毒郵票。

調查顯示，李男等人以每一小張台幣65元金額，利用虛擬貨幣泰達幣向境外波蘭賣家購買毒郵票，經郵寄至台灣後，再以高達4.6倍至將近17倍暴利出售，每小張300至1100元，今年7月與9月陸續兩波搜索，共抓到李男等4人，又歷經2個月的毒品溯源後，依涉嫌運輸、販賣二級毒品等案解送中檢，檢方裁定10萬元不等交保。

調查顯示，上述毒郵票是簡稱，此毒品的載體不一定是郵票，也可能是一張圖畫，通常是浸泡到LSD溶液內，陰乾後寄送，購買者不用再用溶液萃取，而是直接含在水嘴巴內。

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波蘭賣家將圖畫紙浸泡毒品溶液內，陰乾後郵寄至台灣。（警方提供）

毒癮者不用萃取毒品，而是直接將紙張含在嘴巴內。（警方提供）

警方拘捕李姓男子等4人，台中地檢署裁定10萬元不等交保。（警方提供）

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