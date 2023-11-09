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首頁　>　社會

「北捷怪客」自己撞上路人 居然在捷運站亮刀與警對峙

林姓老翁拿刀與警方對峙。（記者王冠仁翻攝）

林姓老翁拿刀與警方對峙。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/09 15:26

〔記者王冠仁／台北報導〕71歲林姓老翁過去經常在台北捷運系統內鬧事，是知名「頭痛人物」。他昨天晚上9時許在捷運站搭乘電梯離去時自己不小心撞上另一名乘客，想不到，林男居然從隨身提袋中拿出一把水果刀向對方作勢揮舞，幸虧員警及時將他制伏並奪下刀子，才沒有讓他拿刀傷人。

警方調查，昨天晚上9時許，林姓老翁在北捷西門站內搭乘電梯，他步出電梯時，自己撞上另一名在電梯外排隊等待進電梯的乘客；林當下隨即駐足，隨後就從隨身提袋內拿出一把水果刀。

由於林過去多次在北捷系統內鬧事、亮刀，被列為「危險人物」，事後北捷人員只要發現他出現在捷運系統，就會通報捷警隊員或保全人員「全程陪同」。當時林亮刀後，在旁陪同的保全人員隨即拉開該位乘客，同時通報警方。

支援警方趕到後，林依然不放下刀子，反而還與警方爭執、對峙，一名保全人員趁他轉頭不注意之際，迅速奪下刀子，警方也隨即上前將他壓制、逮捕，最後將他依妨害自由、恐嚇等罪嫌送辦。

捷警隊指出，林在2021年11月搭乘捷運時，疑不滿另名男乘客沒讓出博愛座，他伸手拽住對方衣領，再從隨身推車拿出一把剪刀。2021年9月，他也曾因搭捷運下車時，與要上車的鍾姓男子發生碰撞，就拿出一把水果刀朝對方揮舞。

捷警隊呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械或易燃物品，違反者除捷運公司得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責。若旅客在月台或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。

林姓老翁亮刀。（記者王冠仁翻攝）

林姓老翁亮刀。（記者王冠仁翻攝）

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