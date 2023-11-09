連續縱容狗群至母校嚇人 政大校友挨罰八千

政治大學外觀。（資料照）

2023/11/09 12:27

〔記者張文川／台北報導〕政治大學李姓女校友，今年7月多次帶著多隻狗到政大校園內，卻未依法繫牽繩亦未戴嘴套，讓狗自由活動，致數犬追逐2位路過民眾，咬破民眾褲子甚至咬傷而飽受驚嚇，警方依違反社會秩序維護法將她送辦，台北地院新店簡易庭依該法之「連續縱容動物嚇人」，裁定對李女加重罰以8000元罰鍰。

台北市警文山一分局合併移送李女縱犬嚇人的案件，自今年7月6日至7月31日間，就有7件之多，但其中僅2件有被害人筆錄指控，另5件只有監視器顯示李女帶著眾犬入校的畫面，沒有被害人任何筆錄或動物滋事紀錄單為佐證，沒有她驅使或縱容動物追逐、咬啃他人的畫面，也無民眾受到驚嚇的情況，因此法官只裁罰有具體事證的2件，另5件諭知不罰。

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裁定指出，李女於今年7月間確實多次攜帶犬隻進入政大校園，其中，7月6日清晨5時20分、20日清晨6時45分，劉姓、陳姓民眾分別遭李女攜帶的多隻犬隻追逐、咬破褲子、咬傷或受到驚嚇，2人事後雖未提告刑事傷害罪，但皆有填寫校園動物滋事紀錄單向校方紀錄在案，警方調取監視器畫面為證，函送法院裁處。

社維法70條規定，驅使或縱容動物嚇人者，得處拘留3日以下，或1萬2000元以下罰鍰。法官指出，「驅使」是積極使動物嚇人，「縱容」則是指對動物有事實上管領力的人，放縱或容許動物嚇人，放任不加約束即已成立，並非要等到動物正在嚇人時仍未予阻止才構成縱容。

法官認定，李女帶進校園的狗並未繫牽繩也未戴嘴套，李女身為狗兒的占有人，應負起危險源監督人的責任，卻容任狗群於校園自由活動，有消極容認犬隻嚇人之意，致使行經的路人被狗騷擾、尾隨追逐驚嚇和咬傷，所為誠屬不該；法官將2次違法行為合併並加重處罰，裁定處以8000元罰鍰。可抗告。

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