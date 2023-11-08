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「雨衣阿飄」假鬼假怪？警懷疑用「這個」搞鬼 廟方1句話印證

彰化「雨衣阿飄」今天有最新畫面po網，令人心驚。（民眾提供）

彰化「雨衣阿飄」今天有最新畫面po網，令人心驚。（民眾提供）

2023/11/08 22:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉聖田宮日前出現「雨衣阿飄」，究竟是「真阿飄」，還是裝神弄鬼？網路炒翻天。警方一直認為「有人搞鬼」，但隨著更多監視畫面曝光，不少人堅持「真的假不了！」地方更有人繪聲繪影地說，現場5年前發生一件死亡車禍。

今天（8日）又有另一監視器畫面曝光，只見「雨衣阿飄」穿越馬路、騰空飛起，最後冷不防朝監視畫面而來，看過人無不毛骨悚然，大部分網友看了這支影片，無不認為「不是假鬼假怪」。

地方上不少人今天也到聖田宮前看個究竟，有人說，這是「怨念甚深」的阿飄，不是搞鬼。

但警方說，分明就是「搞鬼」，昨天第一波PO網路的畫面有一個「漏網鏡頭」，掌鏡人是在車內用手機拍攝，「阿飄會乖乖讓你拍嗎？」這個畫面就已經說明「有人存心想惡搞」而從今天接續曝光的畫面，不排除是用「空拍機」吊起「黃雨衣」裝神弄鬼。

警方的說法獲得聖田宮廟方人員印證，一名廟方人員說，目前曝光的畫面都是11月6日晚間9點19分，他當天傍晚5點多，有聽到空拍機的聲音，他並不認為是「真阿飄」，很可能就是有人「惡搞」，只是揪不出惡搞的人。

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