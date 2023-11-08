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沒穿內褲摔車！帥哥消防員想看腿部傷勢 笑翻網友

原PO騎車不慎壓到碎石摔車，因沒穿內褲只能拒絕消防員「脫褲檢查傷勢」；示意圖。（資料照）

原PO騎車不慎壓到碎石摔車，因沒穿內褲只能拒絕消防員「脫褲檢查傷勢」；示意圖。（資料照）

2023/11/08 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在Dcard發文分享自己在大學時期的糗事，自己有天騎車不慎摔車，當一名年輕帥氣的消防員前來關心，想要解開他的褲子檢查腿部傷勢時，原PO突然想起自己並未穿內褲，過程笑翻大批網友。

網友在《Dcard》以「提醒各位要乖乖穿內褲哦」為題發文分享自己在大學時期發生的故事，原PO當時還在半工半讀，由於打工地點較遠，下課後都是直接騎車衝去上班，有一天騎車不慎壓到碎石，導致整台機車失去控制，直接在警察局跟消防局前摔車，機車還撞到前方的轎車。

原PO表示，自己當時想起身牽車，但因手腳疼痛站不起，而出事地點剛好在警察局和消防局前，很快就有警察與消防員上前關心，突然一名帥氣又年輕的消防員蹲在原PO身邊說，「我現在要幫你解開褲子」，打算幫原PO檢查腿部的傷勢，原PO突然想起自己當天並沒有穿內褲，只好趕緊回應消防員，「拜託，先不要」。

原PO接著說，警消在自己第一次解釋時疑似沒聽清楚，詢問原PO，「怎麼了？」，只好崩潰說出，「我沒穿內褲，我今天沒穿內褲，先不要解我的褲子」，而消防員聽到原PO的話後，露出「你出門為何不穿內褲」的表情，接著救護車就來了，等原PO被送往醫院後，護理師在處理傷口時，笑著詢問原PO，「你怎麼不穿內褲呢？以後還是穿著比較衛生喔」，讓原PO尷尬到不行。

許多網友看到貼文，紛紛笑翻回應，「內心的驚恐立即止住疼痛」、「恐懼源自性癖不足，再勇一點就可以享受疼痛同時興奮了」、「感覺很痛但我忍不住笑了」、「你害我上廁所到一半，笑一聲又縮回去了」。

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