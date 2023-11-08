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中國漁船又侵門踏戶！2船分頭落跑 澎湖海巡隊追擊扣1艘

澎湖海巡隊員在強風巨浪，冒險強靠中國漁船登檢。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊員在強風巨浪，冒險強靠中國漁船登檢。（澎湖海巡隊提供）

2023/11/08 20:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年東北季風起，中國漁船就傾巢而出，大舉越界掠奪澎湖海洋資源。澎湖海巡隊今天（8日）在七美西南方14.8浬處發現2艘中國船舶併靠，趨前查緝，2船分進合擊分別往不同方向逃竄，巡防艇只能擇一追擊，查扣其中1艘漁船，扣回馬公隊部調查。

澎湖海巡隊調查指出，今天上午8點，澎湖海巡隊10071巡防艇執行巡邏勤務時，於七美西南14.8浬處發現2艘中國船舶併靠 ，立即鳴笛、廣播命停船受檢，2艘中國漁船隨即分開逃竄，蛇行拒檢，巡防艇追緝強靠登檢其中1艘中國籍運補船，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港留置調查。

查扣登檢的中國籍運補船有8名船員，初步量測體溫均正常，均無發燒或是疑似感冒症狀，且未發現牛、豬肉製品。經了解，這運補船載運約300公斤魚貨，海巡已全數海拋，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離及調查。

中國運補船源源不斷提供越界中國漁船海上物資，延長滯留澎湖海域捕撈時間，破壞海洋生態甚鉅。海巡署說，請漁民朋友若海上作業發生狀況或發現中國船舶蹤跡，立即撥打海巡署「118」服務專線，海巡單位將派艇應處。

兩船靠近造成的湧浪，海巡隊員冒死登艦。（澎湖海巡隊提供）

兩船靠近造成的湧浪，海巡隊員冒死登艦。（澎湖海巡隊提供）

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