為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

水電工擁4長短槍、120發子彈 豬隊友幹走讓軍火庫曝光

台中地院審理後將持有槍械的2名水電工依槍砲罪判刑。（資料照）

台中地院審理後將持有槍械的2名水電工依槍砲罪判刑。（資料照）

2023/11/08 20:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓水電工擁槍自重販毒，被循線查獲起出2把手槍、10顆子彈，他坦認是借住鐘姓同事租住處時竊得，警方當天立即再趕往鐘男處搜索，又查扣一把長槍及100多顆子彈，鐘男辯稱這批軍火是友所寄藏，並未犯案，但法官認為蕭、鐘二人對社會有嚴重潛在威脅，均依槍砲罪判刑，可上訴。

判決指出，鐘男去年9月受黃姓友人所託，在桃園市自黃男收受3把改造手槍、1把改造衝鋒槍，以及制式、改造子彈等120顆後，全數藏放在鐘男位在台中的租住處內，與鐘男是同事關係的蕭男，則是同年10月借住鐘租屋處時，得知鐘持有大量槍彈，竟趁鐘外出修理水電時，溜進他房間偷走部分槍彈。

而警方則是查緝毒品案向上溯源時，查出蕭男擁槍自重販毒，同年11月29日到蕭男住處搜索，當場扣得他從鐘住處偷來的2把改造手槍、10顆子彈，經追查槍彈來源鎖定鐘男，當天下午再循線搜索鐘住處，再查扣改造一把衝鋒槍及100多顆子彈。

案經台中地院審理時，鐘、蕭均坦承不諱，蕭男的辯護人主張，蕭持有槍彈時間短暫，主張依刑法第59條情堪憫恕減刑，但法院認為，蕭持有槍彈並無迫於任何情勢而誤蹈法網，且他對社會造成去潛藏的高度危險，難認情堪憫恕，不予減刑。

法官審酌，鐘男答應幫人寄藏具殺傷力槍彈，威脅社會民眾人生安全，蕭則以竊盜方式偷來槍彈持有，同樣構成潛在威脅，考量2人犯後均坦承，但素行不佳，各判刑6年6月、5年6月，各併科罰金10萬元、6萬元，全案仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
享受快感？退休工人改造霰彈槍 射擊磚塊好滿足引警注意
2023/11/07 14:09

享受快感？退休工人改造霰彈槍 射擊磚塊好滿足引警注意
警署選前打擊槍、黑、詐 檢肅70名黑幫首惡、查獲詐欺案277件
2023/11/03 19:03

警署選前打擊槍、黑、詐 檢肅70名黑幫首惡、查獲詐欺案277件

交通滿載 學區自住宅鍍金也要搶
毒販夫妻怕黑吃黑擁槍自保 警破門攻堅驚見長短槍及子彈218發
2023/11/03 16:54

毒販夫妻怕黑吃黑擁槍自保 警破門攻堅驚見長短槍及子彈218發
撿到槍不報警竟用來恐嚇前妻 男子被判刑2年半
2023/10/29 14:08

撿到槍不報警竟用來恐嚇前妻 男子被判刑2年半

李明川一眼看中！Noritake貴氣花瓶
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播