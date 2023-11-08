水電工擁4長短槍、120發子彈 豬隊友幹走讓軍火庫曝光

台中地院審理後將持有槍械的2名水電工依槍砲罪判刑。（資料照）

2023/11/08 20:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓水電工擁槍自重販毒，被循線查獲起出2把手槍、10顆子彈，他坦認是借住鐘姓同事租住處時竊得，警方當天立即再趕往鐘男處搜索，又查扣一把長槍及100多顆子彈，鐘男辯稱這批軍火是友所寄藏，並未犯案，但法官認為蕭、鐘二人對社會有嚴重潛在威脅，均依槍砲罪判刑，可上訴。

判決指出，鐘男去年9月受黃姓友人所託，在桃園市自黃男收受3把改造手槍、1把改造衝鋒槍，以及制式、改造子彈等120顆後，全數藏放在鐘男位在台中的租住處內，與鐘男是同事關係的蕭男，則是同年10月借住鐘租屋處時，得知鐘持有大量槍彈，竟趁鐘外出修理水電時，溜進他房間偷走部分槍彈。

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而警方則是查緝毒品案向上溯源時，查出蕭男擁槍自重販毒，同年11月29日到蕭男住處搜索，當場扣得他從鐘住處偷來的2把改造手槍、10顆子彈，經追查槍彈來源鎖定鐘男，當天下午再循線搜索鐘住處，再查扣改造一把衝鋒槍及100多顆子彈。

案經台中地院審理時，鐘、蕭均坦承不諱，蕭男的辯護人主張，蕭持有槍彈時間短暫，主張依刑法第59條情堪憫恕減刑，但法院認為，蕭持有槍彈並無迫於任何情勢而誤蹈法網，且他對社會造成去潛藏的高度危險，難認情堪憫恕，不予減刑。

法官審酌，鐘男答應幫人寄藏具殺傷力槍彈，威脅社會民眾人生安全，蕭則以竊盜方式偷來槍彈持有，同樣構成潛在威脅，考量2人犯後均坦承，但素行不佳，各判刑6年6月、5年6月，各併科罰金10萬元、6萬元，全案仍可上訴。

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