日本文部科學大臣被爆外遇人妻公開致歉 高市早苗反應曝

日本文部科學大臣被爆外遇人妻公開致歉 高市早苗反應曝2026/03/12 16:19 即時新聞／綜合報導
日本文部科學大臣松本洋平。（彭博資料照）
日本八卦雜誌《週刊文春》昨（11）日爆料，現年52歲的科學大臣松本洋平，曾與一名已婚女性發生「婚外情」（日文稱︰不倫），還帶對方到眾議院議員會館開房，消息引起各界關注。對此，松本洋平今（12）日在國會承認報導內容「大致屬實」，並對家人與支持者致歉，也委婉表示不會因此辭職下台，日本首相高市早苗則於同日做出回應。
綜合日媒報導，松本洋平2005年首度當選眾議員，今年2月的眾議院選舉，是他第7次當選眾議員，過去曾擔任過自民黨青年局長、經濟產業副大臣等職務；去年10月，松本洋平首度被延攬入閣，擔任日本首相高市早苗政府的文部科學大臣（相當於其他國家的教育部長），負責掌管文科省的教育、科學技術、學術、文化及體育等行政事務。
根據《週刊文春》電子版報導指出，松本洋平2014年與現任妻子結婚，並育有2名孩子。報導披露，松本洋平就任大臣前，曾在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發的2020年至2022年，與已婚女性A子小姐發生婚外情，2人多次在租賃會議室、情趣旅館等地點秘密幽會。
《週刊文春》還指出，松本洋平會趁秘書不在的週末，邀請A子小姐前往自己在眾議員會館內的房間。另外，《週刊文春》曾在本月3日派人當面詢問松本洋平相關問題，甚至發送詢問信函，但都被對方用「不回答有關私生活的問題」回覆。當事人之一的A子小姐，則是回覆《週刊文春》的提問，坦承2人之間發生的外遇事實。
綜合日媒報導，松本洋平在今日眾議院預算委員會被其他議員追問此事，他主張報導內容「是過去的事情」，大致承認內容屬實，並表示自己在事發不久，就被妻子與家人們嚴厲斥責，目前妻子已接受他的道歉。至於報導稱，他曾帶外遇對象進入眾議院議員會館一事，他解釋雙方只是去交流意見，「普通交談，並未違反規定。」
被問到是否會因此辭職，松本洋平回應：「我會全力以赴履行職責，努力恢復信任」，暗示自己會繼續留任。在現場與其他議員一起見證整個問答過程的高市早苗則未發表是否會撤換松本洋平，僅對他表示，「希望你在工作上努力報答，並盡全力履行職責。」
【仰天スクープ】松本洋平文科大臣（52）「議員会館W不倫」と「高市大っ嫌い音声」https://t.co/4c9GHwIEny#週刊文春— 週刊文春 （@shukan_bunshun） March 11, 2026
松本洋平文科相（52）が既婚女性のA子さんとW不倫の関係に陥っていたことが「週刊文春」の取材で分かった。「週刊文春」記者は3月3日、松本氏に直撃取材。さらに質問状を送ると、こう回答があった。— 週刊文春 （@shukan_bunshun） March 11, 2026
「私生活に関するご質問には回答しておりません」… pic.twitter.com/9KQU6Q0Qlp
「ラブホテルを使うべき」高市内閣の松本洋平文科相“W不倫”報道にヤフコメ民が問題視した“密会場所”「不倫も悪いが場所がもっと悪い」— 週刊文春 （@shukan_bunshun） March 12, 2026
記事はこちら↓https://t.co/Sru3MbFsxl#週刊文春
「大変申し訳ない」松本洋平文科大臣が“W不倫”を国会で認めた！ 議員会館デートは「普通にお話を…」— 週刊文春 （@shukan_bunshun） March 12, 2026
記事はこちら↓https://t.co/hL8Y1BzDdm#週刊文春
松本洋平文科大臣、文春報道の「議員会館W不倫」「高市大っ嫌い音声」について国会答弁— ニコニコニュース （@nico_nico_news） March 11, 2026
「報道がされたということは私も承知をしておりますが、その内容について私自身まだ見ていないというような状況」「しっかりとそちらの方を見た上で、私自身判断をしてまいりたい」#国会中継 pic.twitter.com/Scy5WPzZam
【文科相 不倫相手と議員会館で面会】https://t.co/lLzQkOFJ8j— Yahoo!ニュース （@YahooNewsTopics） March 11, 2026