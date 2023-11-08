未經代理人同意！15歲少年工地二級燒傷 北市府將開罰雇主

台北市民權西路工地突發火警，一名少年慘遭波及。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/08 17:58

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市民權西路一起新建工地11月5日中午爆發火警，一名15歲工人在地下室工作不慎遭殃，全身燒傷面積多達40%，台北市勞檢處釐清該少年的法定代理人意願卻發現，少年尚未取得法定代理人同意書，未來將移送勞動局，並依照勞基法第46條將開罰雇主2至30萬元不等罰款

11月5日工地火警造成15歲少年後背、臀部、後大腿及手臂燒燙傷，全身燒傷面積多達40%，已送馬偕醫院救治，目前意識清楚。台北市勞檢處趕抵現場臨檢，並勒令工地停工。

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勞檢處勞檢發現，這名少年在工地地下4樓停車場施工，因器具混到環氧樹酯，須用甲苯清洗，但一旁疑似有工人使用打火機，因而爆發起火意外。

這名受傷少年未滿16歲，法律身分確定是童工；由於其年齡未滿18歲，工作須法定代理人同意，若未經同意，逕自讓少年工作，將開罰雇主。

勞檢處主秘康水順表示，經調查發現，少年未取得法定代理人同意書，未來本案將移送勞動局，並依照勞基法第46條開罰雇主2萬元以上至30萬元以下罰鍰。

康水順指出，雇主雇用未滿18歲勞工，必須取得法定代理人同意書與年齡證明文件。未滿18歲勞工工作前，也須取得法定代理人同意書，才可以工作。

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