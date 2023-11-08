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VOLVO未發表新卡車遭偷拍上傳抖音 竟是貨櫃車司機幹的

陳姓貨櫃車司機，偷拍VOLVO集團新款未上市卡車挨告，檢方調查時，陳男道歉並與VOLVO集團和解後，獲檢方不起訴。（記者林嘉東攝）

陳姓貨櫃車司機，偷拍VOLVO集團新款未上市卡車挨告，檢方調查時，陳男道歉並與VOLVO集團和解後，獲檢方不起訴。（記者林嘉東攝）

2023/11/08 16:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕汽車製造商VOLVO集團一款未上市新款卡車，今年2月進口來台，還未對外發表，未料，新卡車的車型外觀與內裝，竟遭人偷拍後，上傳到TIKTOK（抖音平台）。VOLVO高層認為商業機密外洩報警，警追查原來是陳姓貨櫃車司機趁送貨櫃到基隆港時偷拍；檢方調查後考量，VOLVO已與陳男和解，遂處分他不起訴。

處分書指出，家住台中的陳姓貨櫃車司機今年2月間，載貨櫃駛進西岸碼頭，見基隆港西16號碼頭後線停放一輛輛VOLVO尚未發表的新款卡車，剛剛卸停在碼頭，還未載出港。

陳男以手機拍攝卡車車體外觀與車頭內裝，返家後，上傳到TIKTOK（抖音平台）。VOLVO集團高層看到後，認為該新款卡車商業機密外洩，造成公司財務與商譽損失報警，對偷拍者提告妨害秘密罪。

警方循線找到陳男，陳男才知自己闖了大禍，連忙解釋，他只是很喜歡卡車，沒看過這款新款卡車，為了跟好友分享，才將所拍攝的照片分享到TIKTOK群組，並無外洩商業機密的意圖，希望能達成和解。

VOLVO集團考量陳男只在TIKTOK私人群組中分享，並未對外販售照片牟利，要求陳男簽署道歉啟事，並在陳男個人LINE上群組上聲明道歉，雙方達成和解，VOLVO集團委任律師遂當庭撤回告訴；檢方因此處分陳男不起訴。

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