惡作劇童公園綁彈簧線害後方童遭勒喉 民代要求加強安全

2名10歲男童因為好玩，將不鏽鋼彈簧線綁在平鎮山仔頂公園內樹枝和行人座椅間，造成隨後經過的男童被勒喉。（摘自臉書我是平鎮人）

2023/11/08 14:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕2名10歲男童因為好玩，於上月29日傍晚將不鏽鋼彈簧線綁在平鎮山仔頂公園內樹枝和行人座椅間，被不知情10歲男童騎滑步車經過慘遭彈簧線勒喉，所幸速度不快加上彈簧線還有彈性，才未造成割喉慘劇，市議員王珮毓今質詢時要求加強公園治安維護；警方則表示，惡作劇男童已接受個別輔導教育，公園也加強巡邏。

警察局長吳坤旭表示，案發隔日警方臉書社群描述案發經過，立即展開調查，發現是2名10歲男童惡作劇將不鏽鋼彈簧線綁在樹枝及行人座椅上，後面騎滑步車男童經過，就被彈簧線勒住脖子，所幸小男童騎滑板車的速度不快加上彈簧線還有彈性，僅造成頸部勒痕，送醫治療，連急診的醫師都說再深一點就是頸動脈，後果不堪設想。

請繼續往下閱讀...

吳坤旭說，因「兒童少年事件處理法」對於12歲以下兒童刑事案件不罰，已製作兒童偏差行為紀錄表後通報家防中心、教育局，後續也會協助家長尋求民事訴訟賠償，另外該公園也有設巡邏箱，列為治安維護熱點。

教育局長劉仲成說，案發後有協調雙方家長到里辦公室和解道歉，也針對個案加強訓誡，並依規定給予3至6個月個別化輔導教育，也提醒各校列為安全案例加強宣導。

王珮毓說，家長第一時間通知里長，並報警處理，但天羅地網監視器完全拍不到公園，顯示公園的治安問題沒有被重視，未來會繼續發生更可怕的憾事；希望跨局處來討論因應作為，教育局應積極宣導，向孩子傳遞正確遊玩的知識；另天羅地網監視器的攝影範圍涵蓋公園區域，提升公園的安全保障。

2名10歲男童因為好玩，將不鏽鋼彈簧線綁在平鎮山仔頂公園內樹枝和行人座椅間，造成隨後經過的男童被勒喉。（摘自臉書我是平鎮人）

10歲男童在公園騎滑板車，被綁在平鎮山仔頂公園內樹枝和行人座椅間不鏽鋼彈簧線勒喉。（議員王珮毓提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法