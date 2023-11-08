看「黑面」與警直播驚覺遭騙 將計就計釣出2車手保220萬退休金

本土藝人「黑面」（左2）與宜蘭縣警局局長林武宏（中）、刑警大隊直播，宣導「假投資」詐騙手法。（圖取自臉書「黑面藝人粉絲團」）

2023/11/08 11:19

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕詐騙案件層出不窮，宜蘭縣67歲方姓老翁日前看到本土藝人「黑面」與縣警局合作直播，宣導的詐騙情節，並於宣導座談會上，確定與自己的經驗相似，向警方求救，一度談到哽咽。警方將計就計，請方男赴約與詐團面交220萬元現金，2名收款的車手，當場被警察逮捕。

宜蘭縣警察局去年9月成立「打詐宜蘭隊」，以「分層、分齡、分眾」規劃識詐宣導工作，邀請網紅及藝人，與警察合作直播，擴大觸及潛在被害人，提升民眾防詐免疫力。

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縣警局11月5日邀請本土藝人「黑面」與局長林武宏、刑警大隊直播，宣導「假投資」詐騙手法，並另於6日在宜蘭羅東社區大學辦理識詐座談會。

座談會上，方姓老翁向現場員警表示，前幾天有看直播，和自己網路投資股票情節相似，半信半疑，現場聽警方解構詐騙手法，才驚覺自己真的被騙；方翁哽咽表示，對方告訴他有抽到股票，如果不繳錢，信用會不好，約定隔天下午要交付220萬元現金。

刑警大隊及羅東分局組成專案小組，與方翁合作，請方翁假意配合面交，7日下午2點多，林姓和周姓車手前來收款，在現場等候的警察，隨即上前逮捕。

林武宏呼籲，假投資不可能穩賺不賠，若遇聲稱保證獲利的理財專家，千萬不要匯款或支付現金，面對疑似詐騙情形，可直接到派出所諮詢，或撥165反詐騙諮詢專線進行查證，避免成為詐騙集團口中的肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方與方姓老翁合作，逮獲車手。（警方提供）

警方與方翁合作，逮回車手，查扣手機、現金等物。（警方提供）

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