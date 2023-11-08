出租帳戶日爽領2500元 女臨櫃領90萬......慘淪詐欺幫助犯

陳女臨櫃要提領帳戶內的90多萬元贓款。（警方提供）

2023/11/08 10:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓妙齡女子在網路看到化妝品兼職廣告訊息，進而與對方相互加LINE，對方稱以日租2500元代價，租用蝦皮帳號及網銀帳戶協助公司商品上架，陳女不疑提供掉入詐團陷阱，前天接獲通知到銀行欲領光帳戶內90萬元贓款時，雖被警方和銀行及時遏阻贓款流入詐團口袋，但陳女也因此淪為詐欺幫助犯被法辦。

台中市第一分局民權派出所前天接獲轄內銀行來電，20歲陳女疑遇詐，員警李泰霖、鍾承諺趕抵了解原委，經查，陳女日前在網路社團上看到化妝品公司的兼職廣告，因需協助公司商品上架，如出租一個帳戶供該公司使用一天可獲利2500元，陳女因缺錢花用，遂將名下網銀帳戶及蝦皮帳號出借給對方使用。

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而當天陳女接獲公司方通知，前往銀行卻提領帳戶內現金90餘萬並欲將帳戶結清時，因帳戶內先前就有100多萬元的金流轉帳進出異常，遭行員察覺有異報案，警方同時發現，陳女所提供的帳戶租賃合約書，內容竟是依據「勞動合同法律制度」，當場提醒陳女該制度係中國所推行的勞工僱用制度，台灣並無此制度之適用。

陳女此時終於恍然大悟，認清係詐騙集團所為，員警另告知陳女，銀行帳戶借給他人使用會構成刑事上的詐欺幫助犯，不僅損失帳戶，還須負民事損害賠償，得不償失，訊後也將她依詐欺及洗錢防制法函送法辦。

警方趕往勸阻，雖及時遏阻贓款流入詐團，但陳女也因此淪為詐欺幫助犯法辦。（警方提供）

陳女出示手機中所謂的帳戶租賃合約書。（警方提供）

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