「撩陰爪」攻女下體？男車禍打架挨告猥褻不起訴

黃姓男子車禍打架竟挨告強制猥褻罪，檢方偵結不起訴。示意圖。（資料照）

2023/11/08 10:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕阿芬（化名）向陳姓友人借車，正在交車時被黃姓駕駛不慎擦撞車門，雙方下車理論上演全武行，過程中，黃男使出「撩陰爪」強攻阿芬下體，阿芬怒告強制猥褻等罪，但檢方認為是雙方打架時不小心觸碰，偵結處分不起訴。

檢方指出，今年3月12日上午9點多，阿芬向陳姓友人商借愛車，陳男把車開到三民區明誠一路，準備把車交給阿芬時，開車行經該處的黃男，不小心碰撞到陳男的車子，黃男下車查看時，疑因態度不佳，雙方先爆發口角衝突，黃怒罵三字經後，再上演全武行。

請繼續往下閱讀...

過程中，3人打得不可開交，陳男、阿芬和黃男都帶傷，事後雙方互告傷害等罪，阿芬還指控，黃男打架時一直攻她下體，導致她會陰部也受傷，加告黃男強制猥褻罪。

雄檢偵查時，黃男否認犯行，辯稱自己沒有碰到阿芬的下體，不曉得她為何會受傷；檢方傳喚目擊證人，證人表示，她看到黃男和陳男先打架，阿芬跑去勸架，結果被黃男打倒，後來阿芬和陳男合力壓制黃男，黃男在地上一直掙扎，沒有看他攻擊阿芬的下體。

檢方認為，阿芬下體受傷的原因，應該是掙扎脫身時不慎觸碰到，因此不構成強制猥褻罪，加上雙方互告傷害罪部分已和解撤告，因此偵結後處分3人不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法