龍潭鐵皮住宅凌晨竄火 屋主燒成焦屍、妻子準備賣菜逃一劫

桃園市龍潭區這棟鐵皮屋住宅清晨大火全面燃燒，屋主不幸燒成焦屍。（記者李容萍翻攝）

2023/11/08 10:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區小北坑街一棟鐵皮屋結構住宅，今（8日）凌晨突然冒火，屋內堆放易燃家具等物品，火舌不斷從屋內竄出、夾雜濃煙全面燃燒，且不時發出燃燒聲響，消防局119據報出動消防人車灌救，約半小時控制火勢，鐵皮建物已付之一炬，消防員在屋內發現63歲林姓屋主不幸燒成焦屍。

警、消初步調查，該燒毀民宅是林姓屋主自行搭建的豬舍，有圈養19隻豬還有雞（數量待查）和種菜，林姓屋主在豬舍旁邊另外簡單建了一間房舍，一星期會去住3、4天，照顧、打掃圈養的豬、雞，也會把蔬菜送至市場販賣，林姓屋主妻子今日留在家準備一早將蔬菜送到市場販賣，未同住此處而逃過一劫，但對於另一半命喪火場，悲痛不已，龍潭警分局和消防局火調人員今天將赴火場鑑定真正起火原因和調查林姓屋主死因。

請繼續往下閱讀...

位於龍潭區小北坑街的這棟30餘坪長型鐵皮屋搭建住宅，今天清晨2點18分分許，屋內突然起火，屋內放置的家具裝潢等易燃物，在火竄出夾雜煙下，火勢燃燒猛烈，一發不可收拾，整棟鐵皮民宅燃燒成一片火海。

消防局第四大隊共出動消防員56人及21車輛，火速在凌晨2點36分趕到火場灌救，全面拉水線噴水撲滅火勢，大約半小時控制火勢，消防員打破鐵門進人屋內尋獲一具焦屍，查出是林姓屋主已經燒成焦黑死亡，消防員灌救至3點52分撲滅火勢和進入殘火處理。（10:25更新）

桃園市龍潭區這棟鐵皮屋住宅清晨大火全面燃燒，屋主不幸燒成焦屍。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法