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北市公園監視器少聚賭猖獗 警察局長：1個月內肅清

北巿議員汪志冰說，北市常有民眾反映公園聚賭，最後卻因警方查無證據結案。（北市議員汪志冰辦公室提供）

北巿議員汪志冰說，北市常有民眾反映公園聚賭，最後卻因警方查無證據結案。（北市議員汪志冰辦公室提供）

2023/11/07 17:05

〔記者蔡思培／台北報導〕公園是大小朋友休息遊憩的場所，有時卻成不肖人士公然聚賭場地。北巿議員汪志冰發現，北市常有民眾反映公園聚賭，最後卻因警方查無證據結案。汪說，北市847座公園裝置664支監視器，平均每座公園不到1支監視器，容易有人聚賭的616座涼亭安裝監視器比例也不到5%，呼籲警方更積極杜絶賭博風氣。

台北市警察局長張榮興說，要取締公園賭博並不困難，希望公園處駐警單位將賭博情形提供警方，至於公園聚賭背後是否有賭場主導，也會連帶了解。公園處表示，有公安疑慮的地方會優先設置監視器，且部分監視器屬移動式；警察局也表示會與公園處連線掌握狀況。張榮興強調，賭博行為只要查獲就會移送，一個月內會請萬華、中山、士林、北投分局，針對轄內聚賭檢舉嚴重的公園肅清。

《台北巿公園管理自治條例》規定公園不得有賭博行為，違者可移請警察機關依法處理；《刑法》也規定，「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。」不過汪志冰接獲民眾投訴，北巿某公園常有民眾公然聚賭，甚至白天賭到黑夜，但警察到場卻一無所獲，更以謊報結案。汪志冰說，榮星公園、青年、石牌、社子等公園都常被檢舉聚賭，榮星公園從2021年至今年9月已有51件。

汪志冰說，北巿共有847座公園，共裝設664支監視器，平均每座公園僅有0.78支監視器，雖然公園處每周最少派員1次巡查各公園，但駐警沒有裁罰權，發現違規仍只能口頭勸導或通報警方，警察到場時身著制服且目標明顯，賭客逃走警察又徒勞而返。汪也說，北市容易聚賭的616座涼亭，僅有33座設有監視設備，比例不到5%，監視器也沒有連線警局監控中心，難怪警察對於聚賭束手無策。

警察局長張榮興（右）說，賭博行為查獲就會移送，一個月內會請萬華、中山、士林、北投分局，針對轄內聚賭檢舉嚴重的公園肅清。（圖擷自北市議會直播）

警察局長張榮興（右）說，賭博行為查獲就會移送，一個月內會請萬華、中山、士林、北投分局，針對轄內聚賭檢舉嚴重的公園肅清。（圖擷自北市議會直播）

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