天兵無誤！為了婚假...2義務役男兵竟假結婚

新北地檢署。（資料照）

2023/11/07 15:16

〔記者王定傳／新北報導〕隸屬於新北市五股區憲兵訓練中心學生的顏姓、張姓義務役二兵，今年間為了騙婚假，竟跑到公所辦理結婚登記後，持不實文件，向部隊長官辦理申請婚假獲准，但經部隊長官家訪後，進而發現2人離譜行徑，新北地檢署考量2人坦承犯行，深表悔悟，依違反陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽」罪嫌及行使使公務員登載不實文書罪，予以緩起訴，但命2人各支付公庫3萬元；據了解，2人均已退伍。

檢方調查，顏、張2男梯次是175梯、並於今年6月13日入伍，隸屬於新北市五股區憲兵訓練中心。

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檢方調查，2人竟然為了婚假，在8月11日上午9時許跑到台北市南港區公所申辦結婚登記，之後持不實結婚證明書、戶口名簿、身分證，向部隊辦理申請婚假手續，部隊長官受騙核准婚假，但2人才放一天就被識破，因為部隊長官察覺怪異，前往2人住處家訪，全案因此曝光。

檢方考量2人素行尚可、因一時失慮致患刑章，犯後坦承犯行、深表悔悟，經此司法偵查程序應有所警惕，且所生危害非鉅，因此依違反陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽」罪嫌及行使使公務員登載不實文書罪，予以緩起訴處分，期間1年，並命2人支付公庫各3萬元。

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