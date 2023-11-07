控柯文哲盜用照片 前攝影官「金牌霖」首度出庭

曾於台北市長柯文哲任內擔任攝影官的前幕僚潘俊霖（金牌霖），今天以告訴人身分首度赴台北地檢署出庭。（資料照）

2023/11/07 12:39

〔記者錢利忠／台北報導〕曾於台北市長柯文哲任內擔任攝影官的攝影師「金牌霖」潘俊霖，指控柯文哲未經授權，涉盜用3張他擔任志工時拍攝的照片，並刊載於「台灣需要一位誠實的總統」等競選總統宣傳影片中，為此控告柯涉違反著作權法；台北地檢署今首度以告訴人身分傳喚潘，釐清3張照片是否為職務上行為（指攝影官執行業務），訊後已將潘男請回。

潘俊霖指出，他2020年離職後，柯文哲另聘攝影師，而柯卸任台北市長後，民眾黨也有自己的攝影師，何以繼續使用他於2016年所拍的照片？他於2015年12月13日，柯擔任市長期間，自費拍攝柯宣傳自行車城市的行程；2016年2月27日，他也自費拍攝柯的一日雙塔宣傳行程，共有3張照片被柯盜用。

請繼續往下閱讀...

關於3張照片的拍攝時間，潘俊霖解釋，2020年7月28日、2021年2月21日及4月14日，他公開於社群網站上聲明，提及2015年至2020間所完成的攝影著作，未授權他人使用，並警告他人勿再侵害其著作權，柯文哲卻無視其聲明，涉嫌非法重製及盜用其所拍的3張照片。

潘還指出，柯涉嫌自行裁切、改作及移除部分攝影著作上的權利管理電子資訊，製成「台灣需要一個誠實的總統」影片，於今年7月9日，放置於柯的臉書粉絲專頁，以及YouTube個人頻道上，使公眾得以點擊閱覽，侵害其攝影著作權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法