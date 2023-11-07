2車手中市北區領贓款 警鎖定追到后里逮人

警方逮捕2名甫成年車手。（圖由警方提供）

2023/11/07 11:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名剛成年車手不聽老大「北區不要去」告誡，上月中旬提領贓款後逃竄，但很快被轄區第二分局過濾相關監視器畫面，根據兩人犯案共乘的機車「以車追人」鎖定，前天循線追到后里區時，當場逮捕這兩名正在超商ATM提領贓款的車手，案經檢方複訊後聲押獲准。

台中市第二分局文正所根據刑事局10月份發佈「詐欺提款熱點」，偵辦轄內北區10月19日詐欺車手案，當時涉案車手成功提領贓款15萬元，警方鎖定涉案車手的機車車牌，前天發現涉案機車出現在后里區一帶，活動頻繁，隨即派員前往查緝，果然發現超商內有兩名男子共同反覆操作ATM、抽換提款卡。

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過程中只見兩人神情緊張、不斷東張張望，且刺青特徵與北區熱點車手相符立即上前盤查，當場查獲張姓、周姓2名剛滿18歲的年輕車手，確認兩人涉案情節後，以詐欺現行犯逮捕，兩人供稱，包括車手頭及前輩都曾告誡，提款時「北區不要去」，沒想到僅踏入該區提領一次贓款就被鎖定，令人懊悔。

警方訊後將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後認兩人交代不清，有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准；第二分局長周俊銘說，近來查出多起詐騙集團以工作「高薪、輕鬆」為由，刊登徵才廣告，吸引缺錢之不特定人士加入詐騙集團，以高報酬誘使年輕人鋌而走險從事詐欺車手工作。

在此呼籲年輕人找工作，千萬不要貪圖高薪，到頭來身陷囹圄，另特別提醒民眾，發現ATM提領人有「年紀輕」、「多次進出超商提款」、「戴口罩、安全帽」、「全身穿著名牌」、「提款時遮遮掩掩、左顧右盼」等疑似車手特徵時，即可通報警察到場，共同為打擊犯罪盡一份心力。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方訊後將2名車手送辦。（圖由警方提供）

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