七美漁民載運餌料返鄉 海巡署全程派員監控

七美漁船載運餌料返鄉，被安檢及漁業署刁難。（陳振家提供）

2023/11/07 10:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕法令應跟上時代腳步，並因地制宜。澎湖七美國中家長會長陳振家駕駛漁船，前往台南安平港載運魚餌，卻遭海巡署安檢及漁業署人員刁難，不僅逐箱點貨，導致餌料受損外，更揚言開罰9000萬元天價，恐嚇漁民不得載運出海，最後還是台南區漁業公會出面保證才放行。

日前才因「雞婆」幫七美鄉親載運物資回港，被處罰不少錢還扣油補助的陳振家，還好妻子寫了一堆公文往返才平息事件，此次再因載運皮刀魚餌300箱，要運回七美冷凍，雖是漁業物資，但又被安檢所攔查，並請示漁業署官員，結果官員不聽解釋，還嗆知道漁民載運這些魚餌幕後動機，更恐嚇出關就會處罰最多9千萬。

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後來經台南漁業公會出面說明，漁業署才同意放行，但要逐箱清點，導致魚餌開始退冰爛了，很多都不能用了！更誇張的是海巡署還派艇，沿路跟著漁船返回七美，由七美安檢所接手全程錄影入庫過程，將漁民當賊看。陳振家表示，300箱魚餌，一流（一趟出海作業）就用掉30箱，頂多10流就用盡，而延繩釣漁船都會購買皮刀做魚餌，捕捉土魠 、紅甘高經濟魚種。

針對漁民不滿，澎湖縣政府農漁局表示，依據漁業法施行細則33條，漁船出海作業時，不得違法從事非漁業行為，包含載運民生物資等，倘屬載運魚餌等漁業物資，若數量過多，亦有可能涉及海上違規交易問題，只要正常從事漁撈作業，不會輕易論處。立委楊曜將向漁業署據理力爭，法令應因地制宜，並考慮載運貨物的急迫性及必要性。

正常的皮刀模樣，是延繩釣作業必備魚餌。（陳振家提供）

安檢人員登船檢查餌料，長期在室外作業導致退冰受損。（陳振家提供）

退冰後的皮刀腐爛，不能當魚餌。（陳振家提供）

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