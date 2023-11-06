郭台銘連署站涉買個資案 士檢第5度搜索 聲押停車場管理員

士檢偵辦郭台銘連署站涉買個資案，今再聲押禁見1名石姓停車場管理員。（資料照）

2023/11/06 20:15

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦鴻海集團創辦人郭台銘參選總統，連署站疑買個資案，今日第5度發動搜索，帶回一名石姓停車場管理員，訊後指他涉犯總統副總統選舉罷免法、個資法與刑法偽造文書罪，向法院聲押禁見。

檢方上月20日首度發動搜索，依涉犯總統副總統選舉罷免法第87條「連署賄賂罪」，諭令北投溫泉大亨陳仲明300萬元、江10萬元、尤5萬元、周與謝各3萬元、溫1萬5000千元交保，聲押禁見沈女獲准。

請繼續往下閱讀...

上月26日，檢方第二度搜索，以被告身分約談沈女的兒子楊男、羅男二人，訊後諭令各10萬元、30萬元交保。

至於本月1日到案的張姓前里長，士檢查出他與不明共犯商議，以至少20萬元為報酬，達成1000份連署書；張男後交付空白連署書給親友，應允每完成1張連署書，就給250元。

本月3日到案蘇姓前里長，是深耕北投區多年的地方人物；生技公司廖姓董事長疫情期間則研發出俗稱「口水機」的唾液PCR核酸檢測系統，曾獲郭台銘稱讚「便宜又好用」。士檢3日清晨分命兩人個30萬元交保。

士檢今第5度搜索，帶回石姓停車場管理員，訊後指他涉犯總統副總統選舉罷免法、個資法與刑法偽造文書罪，向法院聲押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法